«Дуже уважно перевірте свої дані»: як прийняти спадщину, якщо ви за кордоном

Через війну в Україні тисячі українців вимушено мешкають за кордоном. Для багатьох неможливо протягом 10 місяців прийняти спадщину на території України. Та, за словами адвоката Ігоря Бузовського, який раніше пояснив, як, перебуваючи за кордоном, продати чи здати в оренду житло, вихід є!

«Для прийняття спадщини необхідно скласти заяву, підпис на якій має посвідчити нотаріус тієї країни, де ви перебуваєте (може бути потрібний апостиль та посвідчений переклад на українську мову), — каже адвокат. - В консульській установі (консул має права нотаріуса та складає заяву українською мовою) раджу дуже уважно перевірити свої дані, ІПН, дані паспорту, дані про померлу особу. Знайдіть працюючого нотаріуса в Україні, незалежно від місця розташування майна (бажано якомога далі від зони бойових дій). Зв’яжіться з ним та повідомте, що ви хочете відкрити спадщину у нього. Надішліть для попередньої перевірки фото документів. Домовтесь про всі нюанси. Після цього направте заяву поштою або кур’єром до нотаріуса.

Отримавши таку заяву, нотаріус повинен або відкрити спадкову справу, або винести мотивовану постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії. Якщо ви були зареєстровані разом зі спадкодавцем на день його смерті, ви фактично прийняли спадщину (ч. 3 ст. 1268 ЦК). Якщо є сумніви, що вас могли «виписати» без вашого відома, краще перестрахуватися та направити заяву. Відповідно до ч. 4 ст. 1268 ЦК малолітні, неповнолітні, недієздатні особи та особи з обмеженою дієздатністю вважаються такими, що прийняли спадщину, крім випадків, передбачених чч. 2−4 ст. 1273 ЦК (відмова від спадщини за згодою батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників та обов'язково органу опіки та піклування). Неповнолітні діти вступають у спадщину автоматично".

За словами адвоката, якщо борги померлого перевищують його активи, то варто відмовитися від спадщини в такому ж порядку та в той же термін, як і прийняття.

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