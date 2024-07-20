Рекордна спека, схоже, не збирається відступати. І віяло стає дуже актуальним аксесуаром.

Віяла додавав до образів Крістіан Лакруа. А Карл Лагерфельд і сам любив з'явитися на публіці із цим аксесуаром. Кажуть, він мав велику колекцію віял.

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Яке віяло вибрати сьогодні? Це може бути як сучасний аксесуар, так і вінтажний. Якщо ваш вибір припав на друге, дізнайтеся його історію — це дуже цікаво.

Підбирайте віяло, яке гармонує з вашим вбранням та стилем. Наприклад, з чорною сукнею буде гармоніювати яскраве віяло — кольору фуксії або лимонно-жовтий, а з білою — небесно-блакитний або фіолетовий. Дуже красиві віяла з квітковими візерунками, птахами, краєвидами.

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Деякі тканинні віяла мають оздоблення з мережива чи іншої тканини.

Для зручності цей предмет має бути компактним і не займати багато місця у сумочці. А ще не має бути важким.

Щоб віяло не бруднилося, кладіть його в спеціальний чохол. Тоді цей аксесуар прослужить вам значно довше. До речі, віяла рідкісної краси можуть передаватися у спадок. Можливо, і вам уже такий дістався від вашої бабусі чи прабабусі?

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Раніше експерт пояснила, які прикраси не варто носити на сонці.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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