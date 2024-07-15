Смужка в одязі: стилісти пропонують нові варіанти

Не лише квіткові мотиви актуальні цього сезону. Смужка поза трендами, але цього літа вона знову дуже актуальна. У цьому можна переконатися, відвідавши флагманські магазини відомих брендів.

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У 1950−60 роки любов до смужки демонстрували у своїх вбраннях Бріджит Бардо та Одрі Хепберн. У 1970 популярною стала яскрава кольорова смужка.

А що зараз? Стилісти радять звернути в одязі увагу на діагональну смужку, а традиційну — вертикальну і горизонтальну — залишити для взуття та аксесуарів.

Прекрасна ідея поєднувати смужку в одязі з модними цього сезону великими квітами. Вони можуть бути як у тон смужці, так і контрастними.

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Наприклад, модну тільняшку з темно-синіми смугами доповніть яскравою трояндою відтінку «королівський синій» з шовкових стрічок або ніжною персиковою чи кремовою з органзи. Носіть смугасті футболки під одноколірні сарафани. Дуже добре смужка поєднується з денімом.

А ось зі смугастим трикотажем будьте обережні — він може підкреслити недоліки фігури.

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На думку експертів, носити смужку можуть усі. Важливо вибрати те, що вам подобається і пасує. І це стосується не тільки смужки.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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