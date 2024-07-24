Ряди ЗСУ поповнили перші жінки-«зечки»

Навесні цього року Верховна Рада підтримала закон, який регулює питання мобілізації ув'язнених.

За словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, перші сім жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракти із ЗСУ, висловивши бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення.

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Чиновниця наголосила, що вони успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони

«Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ», — зазначила вона.

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Олена Висоцька, яка наприкінці травня повідомляла, що більше 3,5 тисяч засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення, щоб вступити на службу за контрактом до армії, уточнила, що наразі таке бажання виявили більше шести тисяч осіб. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Сухопутними військами ЗСУ

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