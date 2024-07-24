Триразову олімпійську чемпіонку усунули від Ігор-2024 за жорстокість (відео)

Триразову олімпійську чемпіонку з виїздки, 39-річну британку Шарлотту Дюжарден відсторонено Міжнародною федерацією кінного спорту (FEI) від участі в Олімпіаді-2024 через жорстоке поводження з твариною, повідомляє The Telegraph. Раніше віцечемпіон Олімпійських ігор ампутував палець заради участі в Олімпіаді в Парижі.

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Зазначається, що комісія федерація усунула титуловану спортсменку на пів року. FEI ухвалила таке рішення після перегляду відео чотирирічної давнини, на якому видно, як Шарлотта під час заняття з 19-річною ученицею протягом хвилини 24 рази жорстоко вдарила коня батогом. Кадри показали в ефірі програми «Доброго ранку, Британіє».

Раніше стало відомо, що видатна вершниця, яка заявила, що їй глибоко соромно за свою помилку, сама відмовилася від участі у всіх змаганнях, зокрема й від Олімпіади в Парижі, коли дізналася про розслідування FEI.

Додамо, що учасниця Олімпійських ігор у Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020, командор ордена Британської імперії Шарлотта Дюжарден, окрім трьох золотих медалей, також виборола олімпійське «срібло» та дві «бронзи». Уродженка передмістя Лондона — дворазова чемпіонка Всесвітніх кінних ігор та 5-разова чемпіонка Європи з виїздки.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійського чемпіона Ігор-1980 з кінного спорту знайшли мертвим у росії.

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Фото РА

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