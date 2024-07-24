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Дружина Віктора Павліка зізналася, чому артист вагається щодо народження другої дитини

22:02 26 липня 2024
Віктор Павлік з дружиною та дитиною

30-річна Катерина Реп'яхова, яка днями поскаржилась на дії поліції, у шлюбі зі співаком Віктором Павліком виховує трирічного сина Михасика. Але довгий час дружина артиста мріє про народження другої дитини. В інтерв’ю «Тур зірок» Катя зізналась, як до цього ставиться її 58-річний чоловік.

«Віктор не те, що не хоче ще малюка, просто у нього вже вік бере своє. Крім того, після операції йому важко. І якщо з’явиться друга дитина, з нього помічник буде не дуже. Якщо зважусь, то треба розраховувати тільки на себе. Але Віктор і на першу дитину не був готовий, проте коли народився наш син, то його світ перевернувся», — сказала Катерина.

Вона додала, що співак може найближчим часом передумати щодо поповнення у родині, тому все може змінитися.

Також дружина співака додала, що їй дуже добре в Україні, бо тут має три роботи, родину та думки виїхати за кордон нема. За її словами, у нашій державі найкращі медики, це вкрай потрібно для її сина, в якого затримка мовлення.

Раніше дружина Віктора Павліка розповідала про самопочуття після операції.

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