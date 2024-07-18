«Це жах»: дружина Віктора Павліка поскаржилась на поліцію у Молдові

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яка нещодавно перенесла операцію, разом із мамою та сином Михайлом кілька тижнів відпочивали у рідних в Ізраїлі. Додому дружина співака поверталась через Молдову, там в аеропорту вона залишила свою машину. Катерина сильно обурилася, адже за 26 днів паркінгу довелося викласти понад 26 тисяч гривень. Вона додала, що це надто дорого й на українцях у Молдові наживаються. Тому наступного разу блогерка оминатиме цю країну.

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«На Молдову я дуже зла! Понад 26 тисяч гривень — вартість паркінгу за 26 днів. Я вважаю, що це використання нашого положення у своїх цілях. Наступного разу всіма силами я буду намагатися оминати цю країну», — заявила Катерина.

Але це був не кінець. Коли блогерка вже їхала за кермом, її два рази зупиняли поліціанти. Вперше — через те, що у Каті не було спеціальної віньєтки, другого разу їй згадали перевищення швидкості у 2023 році.

«Всі хочуть хабар! Поліція побачила в базі перевищення швидкості на 12 км у 2023 році. Вони просто випрошують на лапу! Це жах», — обурена Катерина.

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Зараз Реп'яхова вже в Україні й на кілька днів зупинилась в Одесі, щоби з сином побути біля моря.

Раніше Катерина Реп’яхова відверто розповідала, чому не спілкується з власним батьком.

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