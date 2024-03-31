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Дружина Віктора Павліка розповіла про самопочуття після операції

16:13 31 березня 2024
Катерина Реп’яхова

Власниця магазину дитячого одягу та блогерка Катерина Реп’яхова перенесла операцію. За кілька годин після втручання хірургів вона вийшла на зв'язок з підписниками й виклала сторіз. Дружина Віктора Павліка розповіла, що перенесла пластику й лікування ерозії шийки матки.

Катерина Реп’яхова перед операцією

«Операція тривала майже дві години, мама вже хвилювалася. У мене була пластика, а також лікування ерозії шийки матки. На кожні 15 тис. ерозій одна переростає в рак. Тому, дівчата, дбайте про себе та живіть своє найкраще життя», — написала Катерина й додала, що цього разу їй фізично було легше, ніж торік, коли вона робила ринопластику:

«Набагато легше, ніж після ринопластики. Хоча в голові ще паморочиться, але головне — є кава».

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За кілька годин після втручання хірургів Катерина вийшла на зв'язок з підписниками

Увечері Катерина повідомила фоловерам, що її вже виписали й показала кадри, як мама зустрічала її з борщем.

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Нагадаємо, в кінці грудня 2023 року серйозне лікування довелося пройти і чоловіку Катерини співакові Віктору Павліку.

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