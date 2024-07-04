«Відмазали від мобілізації»: стало відомо про цинічну схему виїзду чоловіків під виглядом супроводу сиріт

Правоохоронці періодично повідомляють про викриття схем з організації виїзду військовозобов'язаних за кордон. Це і оформлення фальшивих документів, і перетин кордону поза пунктами пропуску, за що ділки беруть з ухилянтів чималі кошти.

ВІДЕО ДНЯ

А в Офісі обмудсмена викрили ще одну схему, яку на початку широкомасштабного вторгнення росії в Україні використали для родичів столичних чиновників — їх «відмазали» від мобілізації під прикриттям дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Працівники Офісу омбудсмана випадково стали „розслідувачами“. Адже в результаті моніторингових візитів виявили, що посадовці Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 міста Києва відправили своїх близьких родичів супроводжувати дітей за кордон», — повідомив омбудсмен Дмитро Лубінец та додав, що йдеться про 68 вихованців дитячих закладів, яких у супроводі 20 осіб навесні 2022 року евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині.

Під час моніторингових візитів представники Офісу омбудсмена відвідували закордонні заклади, де перебували українскі діти, у тому числі й у Вупперталі. Але їх на територію табору не пустили. Причина — на території були відсутні супроводжуючі від України, а діти перебувають виключно під опікою німецької сторони.

РЕКЛАМА

«За інформацією німецьких супроводжуючих, з початку евакуації було 55 дітей, проте відповідно до наказу директора Центру до Німеччини евакуювали 68. Запитання — а де 13 дітей? Моніторингова група так і не змогла перевірити ці дані через ненадання інформації», — зазначив Лубінець та додав, що наразі керівництво двох столичних установ «не володіє інформацією про ситуацію» — в Службі й Центрі немає у наявності копій документів чи будь-яких документів про умови перебування дітей під опікою німецької сторони.

«Нам вдалось довідатися: серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані. Найцікавіше: серед цих людей — близький родич керівника Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва і близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 міста Києва. Серед супроводжуючих також значаться ще чотири особи, підстави для виїзду яких потребують додаткового вивчення. Кожен з супроводжуючих чоловіків звільнилися з посад після того, як опинилися за межами держави і жоден з них наразі не працює у цих органах. Щобільше, вони не повернулися до України. Цей факт наштовхує на думку, що це все була „спланована акція“!» — пише Лубінець.

РЕКЛАМА

Омбудсмен відправив відповідні листи у правоохоронні органи та органи столичної влади. В Київській міській прокуратурі вже відрегували на звернення, зазначивши, що розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 2 стя 332 КК України — незаконне переправлення через державний кордон осіб призовного віку за попередньою змовою групою осіб. Також перевіряється інформацію про те, що жоден із супроводжуючих, опинившись за межами нашої держави, не повернувся до України.



Раніше повідомлялося, що ділки організовують виїзд ухилянтів за кордон шляхом «працевлаштування» чи шляхом продажу війсковозобов'язаним фальшивих документів про «інвалідність».

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

261

Читайте нас у Facebook