Ворог вночі атакував Україну ударними дронами: що відомо про результати роботи ППО

В ніч на четвер, 25 липня, російські загарбники знову влаштували повітряну атаку по території України, застосувавши для ударів, зокрема, ударні безпілотники.

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У багатьох областях, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

Під час крайньої повітряної тривоги беспілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами ППО (nип та кількість ударних дронів буде наведено у звітах Повітряних Сил).

«Станом на цю хвилину у Києві без руйнувань та потерпілих. Оперативні зведення оновлюються та уточнюються. Можете щиро подякувати воїнам ППО за відмінну роботу. Але при цьому нікому не варто забувати про виконання особистих безпекових заходів. Не ігноруйте сигнали оповіщення! При оголошені повітряної тривоги завжди прямуйте до укриття! Бережіть себе!» — написав Попко о 5.29.

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Додамо, що у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги о 04.22, але в області вона ще тривала.

Нагадаємо, що минулої ночі ворог атакував «шахедами» Ізмаїл на Одещині — там нарахували до 18 «прильотів». Мішенями стали об'єкти портової інфраструктури, але дісталося й сусідній багатоповерхівці.

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