Самі винні: керівник ТЦК пояснив, чому в Києві чоловіків силоміць привозять до військкоматів

Випадки «примусової мобілізації» — коли військовозобов'язаних затримують і відправляють до ТЦК — це результат ігнорування вимог закону з боку громадянина.

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Про це заявив начальник Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий розповів в інтерв'ю газеті «Вечірній Київ».

«Ми виконуємо лише ті алгоритми, які прописані в керівних документах. Моя позиція, що кожен має дотримуватися того законодавства, яке в нас діє. І скажу, якби так чинили всі й завжди, то в нас взагалі не було б оцих всіх черг, експрес-мобілізації, як ви кажете… Якщо людину зупиняють на вулиці, а в неї немає при собі ВОД (військово-облікового документу), в базі значиться, що її взагалі розшукують, то ми просто змушені вдаватися до таких методів як примусова доставка до ТЦК», — каже Новосядлий.

«Якби так сталося, що всі оновилися, впорядкували свої документи, то й автоматично зникли б усі випадки примусових доставок у ТЦК», — впевнений керівник ТЦК.

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Він наголосив, що в інтересах росії — зірвати мобілізацію в Україні. Тому ворог вигадує безліч ІПСО про ТЦК, щоб посіяти недовіру до військкоматів.

«На це завдання працює ціла команда телеграм-каналів, ютуб-каналів тощо. Серед людей сіють паніку», — зазначив керівник ТЦК.

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Новосядлий поскаржився, що у більшості випадків військовозобов'язані самі винні у багатьох провокативних ситуаціях: з багатьма працівниками ТЦК спілкуються на підвищених тонах, забуваючи, що ці люди вчора були на передовій, отримали контузії, вижили після важких поранень.

Відзначимо, що наразі в Україні вже розпочалося надсилання повісток поштою, а тих, хто знехнує мобілізаційними вимогами, чекає не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність.

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