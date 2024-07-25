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Виробництво боєприпасів в Україні: Rheinmetall отримав замовлення на будівництво заводу

16:27 26 липня 2024
завод Rheinmetall

Оборонний підрядник Rheinmetall повідомив, що отримав замовлення від України на повне технічне оснащення заводу з виробництва боєприпасів аж до введення в експлуатацію. Проєкт був анонсований у лютому 2024 року, пише T-online.

За даними Rheinmetall, загальна вартість проєкту становить тризначну суму в мільйони євро. Виробництво боєприпасів має розпочатися протягом 24 місяців. Разом зі своїм українським партнером по спільному підприємству Rheinmetall також відповідатиме за експлуатацію заводу.

Найбільший німецький виробник зброї є одним з найважливіших постачальників військової техніки в Україну. Компанія з Дюссельдорфа з найбільшим заводом в Унтерлюсі, Нижня Саксонія, вже постачала танки, системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше обладнання. Завдяки новому місцевому заводу з виробництва боєприпасів Rheinmetall також зміцнює свій бізнес в Україні в довгостроковій перспективі. Rheinmetall також управляє бронетанковим заводом на заході України через спільне підприємство з українським партнером.

Раніше повідомлялося, що французи будуватимуть військову техніку в Україні.

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