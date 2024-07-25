Авіація окупантів в Криму дуже вразлива до ударів: експерт пояснив чому саме

Крим, з території якого Україну постійно обстрілюють окупанти, насправді є обмеженою локацією, а авіація, як і інші військові підрозділи окупантів на тимчасово окупованому півострові, дуже вразлива. Тому літаки змушені переміщатися і розраховувати, що українська розвідка не дізнається місця нових дислокацій. Про це розповів військовий аналітик, співробітник СБУ (2004−2015 рр.) Іван Ступак, який раніше пояснював, що Донбас вимре вже через 50−70 років, якщо там залишаться нинішні умови.

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«Крим є локацією з трьома варіантами виходу — це сухопутний коридор через окуповану територію України, міст і поромна переправа. Переміститися швидко чи кудись втекти не виходить. Відповідно авіація рф в Криму дуже вразлива, переміщати авіацію складніше. Мають бути підготовлені майданчики, злітна смуга», — каже Ступак.

Ступак додав, що велику роль в успішних операціях України по Криму відіграють партизани.

«Є люди, які допомагають, які вчасно передають інформацію. Є непрямі ознаки й регулярні прильоти по окупованих територіях тривають. Супутникові знімки Криму, які робляться по кілька разів на день, показують такі переміщення. Якщо вирахувати систему, то можна завдавати удари навіть на випередження», — зауважив аналітик.

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Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ в інтерв’ю The Guardian заявив, що в України є план з деокупації Криму.

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