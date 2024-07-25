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«Вибач і пробач»: Потап неочікувано звернувся до дружини, і вона відповіла

14:20 25 липня 2024
Потап

Український репер і продюсер Потап, який своїми «витівками», на думку сина Андрія, злить і дратує українців, вирішив сьогодні, 25 липня, змінити ставлення до себе.

Звичайно, поки що не у всіх шанувальників, а, певно, лише у дружини Насті Каменських.

Для цього репер-менеджер опублікував на своєму YouTube-каналі ліричну композицію «Вибач».

«Вибач і пробач,
Знай, я у всьому винен,
Більш не плач.
Я без тебе зникну, згину,
Ти побач,
Що тону бездумно в полум'ї невдач», — лунає у приспіві.

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Співак не зазначив, кому саме присвячено цю композицію. Але більшість глядачів впевнені, що саме Анастасії.

«Дуже важливою і в той же час простою навичкою для кожної людини, яка прагне зберегти своїх близьких поруч, є вміння пробачати та просити вибачення першим. Ця навичка є не лише проявом усвідомлення своїх помилок, поваги та турботи про інших, але й способом зняти тягар провини, який може впливати на емоційний фон і наше самопочуття. Це допомагає відновити довіру та зміцнити стосунки», — зазначив Потап в описі треку.

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Про те, що пісня присвячена їй, впевнена і Настя (NK). У себе в сторіс вона привітала чоловіка з прем'єрою.

Раніше в мережі обговорювали нібито складні стосунки між Потапом та Настею. Поки Потап перебував за кордоном, Настя Каменських анонсувала новий кліп «Молоко», в якому знялася з молодим артистом Ostrovsky.

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