«Очевидний конфлікт інтересів у разі відставки уряду та нового призначення в «Укрнафту», — експерт звернувся до Зеленського

ПАТ «Укрнафта» після кадрових змін в уряді може очолити голова Львівської ОВА Максим Козицький. Про це повідомляє експерт Центру зовнішньополітичних досліджень Назар Приходько з посиланням на власні джерела.



«За інформацією моїх джерел, в одному з міністерств днями відбудеться відставка уряду. В рамках цього процесу злетять голови багатьох очільників державних підприємств. Зокрема, як зазначають мої співрозмовники, буде звільнений голова „Укрнафти“ Сергій Корецький, а на його місце — призначений Максим Козицький, голова Львівської ОВА», — повідомив Приходько.

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На його думку, Козицький не може обійняти таку посаду, адже його родина веде бізнес з чеським бізнесменом Карелом Комареком, який, своєю чергою, є багаторічним партнером російського «Газпрому».

Зокрема, Приходько наголошує, що батько голови ОВА Зиновій Козицький разом з Карелом Комареком володіють ТОВ «Горизонти», яке купило спецдозвіл на Жуківську площу за необґрунтовано низькою ціною у 90 млн грн у 2021 році, тобто вже тоді, коли Максим Козицький очолював ОДА.

Приходько також говорить про наявний конфлікт інтересів у можливому кадровому призначенні з огляду на наявність у родини Козицьких нафтогазового бізнесу.

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«За даними Prozorro, усього компанії нафтогазової групи Козицьких виграли державних тендерів із 2017 року на 7,5 млрд грн. Причому головними замовниками в них були державні „Укргазвидобування“ і… так, правильно, „Укрнафта“, на яку зараз і хочуть посадити пана Козицького», — пише Приходько.

За його словами, партнер Козицьких Карел Комарек спільно із «Газпромом» побудував газосховище для обходу української ГТС і керував ним разом із представниками російських спецслужб — зокрема, колишнім резидентом ГРУ в Сирії Сергієм Трегубом та зампрєдом голови «Газпрому» Олександром Медведєвим, кавалером медалі «За освобождение Крыма и Севастополя».

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«Чи правильно я розумію, що майбутнє призначення Козицького на очільника «Укрнафти» пов’язано із тим, що «колишнім» партнерам «Газпрому» не вистачає Жуковської площі і потрібні загальнонаціональні потужності «Укрнафти», — іронізує Приходько.

Експерт також закликав президента Зеленського відреагувати на оприлюднену інформацію та взяти ситуацію під контроль.

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«Пане Зеленський! Знаю, що мій блог потрапляє до моніторингу ОП. Закликаю вас взяти цю ситуацію під контроль та не допустити прийняття рішень, які напряму загрожують національній безпеці!» — звернувся Приходько до глави держави.

Раніше повідомлялося, що у Полтавській ОВА не знають, чому партнери «Газпрому» ведуть роботу з пошуку газу під Полтавою.

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