«Я втомився від урядів країн-членів ЄС»: у Нідерландах закликали від порожніх слів перейти до справи

Щоб закінчити війну, Заходу необхідно дати Україні більше зброї для перемоги у війні проти росії. Чим ефективніше Україна зможе захищати себе, в тому числі завдаючи ударів по військових цілях у росії, тим менше буде жертв серед мирного населення. Таку думку озвучив депутат Європейського парламенту від Нідерландів (Прогресивний альянс соціалістів і демократів), член комітету закордонних відносин Тейс Ройтен в коментарі Guildhall.

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«Я втомився від урядів країн-членів ЄС, які висловлюють співчуття з приводу ракетної атаки на Київ, тоді як ми вже кілька місяців чуємо, як Україна просить конкретні системи оборони, які є у сховищах Європейського Союзу (…). Слова про те, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно — стають порожніми словами. Їх більше не сприймають серйозно. Я вже більше року говорю, що нам треба перестати говорити не „стільки, скільки потрібно“, а говорити „якнайшвидше“. Чим ефективніше Україна зможе захищати себе, завдаючи ударів по військових цілях у росії, звідки відбуваються атаки, і забезпечуючи власну безпеку неба за допомогою літаків, які будуть їм надані, тим меншою буде кількість жертв (серед мирного населення — Авт .)», — заявив політик .

За його словами, щоб захистити Європу, потрібно інвестувати у безпеку та надати зброю українцям.

«Усім, хто каже, що хоче, щоб ця війна припинилася, тому що вона забирає надто багато життів, я відповідаю, що ми маємо надати Україні зброю, необхідну для самооборони, щоб зберегти життя. Нам потрібно захистити Європу. Нам потрібно інвестувати в європейську безпеку, не тому, що ми хочемо війни, а тому що ми хочемо її запобігти (…) Я вірю, що Україна в майбутньому зрештою зробить Європейський Союз сильнішим, а також стане для нас безпековим партнером. Але для того, щоб опинитись у такій ситуації, нам потрібно дати Україні зброю, необхідну для перемоги» , — пояснив європарламентар.

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Раніше депутат Європейського парламенту від Румунії, член комітету із закордонних відносин Драгош Тудораке закликав закуповувати зброю для України, одночасно інвестуючи у ВПК ЄС. На його думку, підхід Європейського Союзу до озброєння України має включати два напрями — виділення коштів на закупівлю озброєнь на світовому ринку та виділення коштів для інвестицій у нарощування виробничих потужностей військово-промислового комплексу ЄС.

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