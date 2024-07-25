«Полісся» зіпсувало собі єврокубковий дебют у Словенії: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій

У четвер, 25 липня, житомирське «Полісся», яке призначило у міжсезоння нового головного тренера, в рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій провело на стадіоні «Стожице» у Любляні свій дебютний матч у єврокубках проти бронзового призера чемпіонату Словенії «Олімпії».

ВІДЕО ДНЯ

Ліга конференцій. 2-й раунд кваліфікації. Перший матч

«Олімпія» (Любляна, Словенія) — «Полісся» (Житомир, Україна) — 2:0

«Полісся»: Волинець, Михайличенко, Сарапій, Майсурадзе (Тейлор, 58), Крушинський, Коста, Назаренко, Мустафаєв (Козак, 58), Гуцуляк (Пайхао, 68), Будківський (Бристрич, 61).

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Голи: Флоруц (56), Пінто (90+2).

Зустріч на стадіоні, де своїх суперників приймає національна збірна Словенії, стала дебютною у єврокубках не лише для наставника житомирян 36-річного Імада Ашура, а й для його іменитого візаві — чемпіона Іспанії у складі «Реала» та «Депортиво», а також переможця чемпіонів у футболці Королівського клубу 48-річного іспанця Віктора Санчеса на чолі «Олімпії».

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Попри те, що букмекери вважали явним фаворитом поєдинку господарів поля, житомиряни, гідно відреагувавши на спробу стартового тиску словенців, виглядали на «Стожице» цілком впевнено.

Але все ж таки після перерви оборона «Полісся» проґавила дві атаки господарів поля. Найприкріше, що другий м'яч «Олімпія» забила на 90+2-й хвилині…

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Зустріч у відповідь суперників відбудеться у четвер, 1 серпня, на Міському стадіоні імені Петра Вечорека у польському Глівице.

Якщо команда Імада Ашура пройде словенський бар'єр, то за підсумками жеребкування зіграє у 3-му відбірному раунді Ліги конференцій (8 та 15 серпня) з невдахою пари Ліги Європи «Шериф» (Молдова) — «Ельфсборг» (Швеція). У першому поєдинку команда українського фахівця Юрія Гури поступилася вдома скандинавам — 0:1 (Хедлунд, 86).

Нагадаємо, що «Дніпро-1» знявся з УПЛ і не стартував у єврокубках. В обох зустрічах Ліги конференцій з угорською «Академією Пушкаша» українському клубу зараховано технічні поразки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу футбольного турніру Олімпійських ігор Україна — Марокко.

Фото ФК «Полісся»

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