«Полісся» дізналося ще одного можливого суперника в єврокубках: підсумки жеребкування відбору Ліги конференцій

У понеділок, 22 липня, у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів та Ліги Європи стали відомі пари 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Зокрема, свого можливого опонента дізналося житомирське «Полісся».

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У третьому за значущістю єврокубковому турнірі підопічні нового головного тренера Імада Ашура у разі проходу словенської «Олімпії» (житомиряни 25 липня зіграють у Любляні та 1 серпня у польському Глівіце) зустрінуться з переможцем пари «Шериф» (Молдова) — «Ельфсборг» (Швеція). Перший матч «Полісся» зіграє 8 серпня на своєму полі, поєдинок у відповідь — 15 серпня на виїзді.



Нагадаємо, що ще один наш клуб «Дніпро-1» знявся з УПЛ та єврокубків і, на жаль, не зіграє у другому відбірному раунді турніру з угорською «Академією Пушкаша».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію відбірного поєдинку Ліги чемпіонів «Динамо» — «Партизан».

Фото ФК «Полісся»

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