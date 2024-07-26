Різниця у 54 роки: названо наймолодшу та найстаршого учасників Олімпійських ігор-2024 (фото, відео)

У п'ятницю, 26 липня, на Олімпійських іграх-2024 у Парижі відбудеться церемонія відкриття, яка вперше в історії відбудеться не на стадіоні, а на річці Сена. Атлети із 206 країн розіграють 329 комплектів нагород у 32 видах спорту. При цьому різниця у віці між наймолодшою учасницею Олімпіади і найбільш віковим спортсменом становить аж 54 роки!

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Наймолодшою на Олімпійських іграх буде 11-річна китайська скейтбордистка Чжен Хаохао, яка в липні закінчила… початкову школу. Щоб відібратися на Ігри-2024, юному обдаруванню довелося подолати кваліфікаційний раунд у Будапешті, де юна спортсменка посіла 20-е місце з 44 учасників. Символічно, що 12 років Чжен Хаохао виповниться у день закриття Олімпіади, 11 серпня.

Потрібно додати, що скейтбординг сам собою молодий вид олімпійської програми. Вперше він був представлений у Токіо-2020. І тоді весь п'єдестал у жіночій дисципліні «стріт» зайняли юні скейтбордистки — 13-річна японка Моміджі Нішія стала олімпійською чемпіонкою, друге місце посіла її ровесниця Рейсса Ліл із Бразилії, а «бронза» дісталася 16-річній японці Фуні Накаямі.

До речі, 11-річна китаянка Чжен Хаохао не стане наймолодшою учасницею Ігор за всю історію їхнього проведення. Наймолодший олімпієць усіх часів — грецький гімнаст Дімітріос Лоундрас, який на перших Олімпійських іграх сучасності в Афінах-1896 виборов бронзову медаль у віці 10 років та 218 днів.

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Що ж до наймолодшого олімпійського чемпіона, то це звання носить американка Марджорі Гестрінг. На Іграх-1936 у Берліні вона виграла «золото» у змаганнях зі стрибків у воду в 13 років та 268 днів.

А ось найбільш віковим учасником Ігор-2024 у столиці Франції стане 65-річний представник кінного спорту з Іспанії Хуан Антоніо Хіменес. За свою «вічну» кар'єру вершник встиг стати віцечемпіоном Олімпійських ігор-2004, завоював «срібло» та «бронзу» чемпіонату Європи, а також здобув бронзову медаль Всесвітніх ігор.

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65-річний віцечемпіон Олімпійських ігор Хуан Антоніо Хіменес

Що ж до української команди, то наймолодшим спортсменом на Олімпіаді в Парижі стане 14-річний стрибун у воду Марк Гриценко, а найстаршою атлеткою — 39-річна олімпійська чемпіонка зі стрільби Олена Костевич.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор понесуть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

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