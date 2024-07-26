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Вирощуємо редиску у серпні: що важливо знати городнику

17:24 26 липня 2024
Редис

Деякі культури можна висаджувати на городі в останній місяць літа. Однією з таких культур є редис, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

«Ми звикли бачити редис на столі навесні. Мені ж хочеться, щоб він був у нас ще й наприкінці літа та восени. Для цього саджаю його в серпні на грядки, що звільнилися (тільки не там, де росли хрестоцвітні). Вибираю сорти, стійкі до стрілкування — Асканія, Дуро та інші. Перед посівом пророщую насіння у теплій воді. Ґрунт очищаю від бур'янів, проливаю водою і глибоко розпушую. Вношу 45−50 г суперфосфату на 1 кв. м. Свіжу органіку під редиску не використовую! Потім через кожні 10 см роблю борозенки завглибшки 1−2 см і сію. Протягом усього періоду вирощування редис вимагає хорошого поливу. Якщо допускати великі перерви між поливами, коренеплоди тріскаються та гірчать», — радить Telegram-канал.

Раніше «ФАКТИ» писали, що потрібно томатам у липні, щоб вони були яскравими з солодким насиченим смаком.

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