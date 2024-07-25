Що потрібно томатам у липні, щоб вони були яскравими з солодким насиченим смаком: поради аграріїв

Наприкінці липня вже масово починають дозрівати томати. Щоб овоч розвивався нормально, не хворів, рослинам потрібні поживні речовини.

Досвідчені городники знають, що саме у липні кущі різко збільшують споживання поживних речовин, активно витрачають ресурси на формування та зростання плодів, на набір вегетативної маси.

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Для цього томатам особливо потрібні калій та фосфор, завдяки яким зав'язь набирає силу, а плоди ростуть та дозрівають.

Все це дає можливість вчасно та правильно формувати зав'язь, наливати плоди з високою цукристістю та без зайвої води. Правильно підібране і вчасне підживлення впливає на кількість плодів, їхній смак, зазначають автори Telegram-каналу «Секрет дачі. Дім та сад».

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Якщо в томатах не вистачає кальцію, то листя загинається догори, нагадує «човник». На верхівках помідорів темні плями, вершинна гниль.

Мало азоту — листя має блідий колір та хворобливий вид. Слабкий розвиток і зростання кущів.

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Брак фосфору дає листю фіолетовий відтінок. Кущик уповільнює розвиток.

А коли мало калію, то на листочках, пізніше на плодах, з'являються дрібні коричневі цятки. Згодом вони розростаються, висихають.

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Аграрії рекомендують оптимально вибирати комплексні мінеральні добрива. В них грамотно підібраний склад і співвідношення мікро- і макроелементів.

У липні можна підкормити томати діамофоскою. Це добриво містить усі три необхідні поживні елементи з мінімумом азоту.

Нітроамофоска — комплексний засіб, який містить калій, фосфор та азот в оптимальному співвідношенні.

Гумат калію зробить плоди яскраво-червоного кольору і додасть солодкий, насичений смак.

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