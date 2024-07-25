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Клуб споживачів

Що потрібно томатам у липні, щоб вони були яскравими з солодким насиченим смаком: поради аграріїв

16:57 25 липня 2024
томати

Наприкінці липня вже масово починають дозрівати томати. Щоб овоч розвивався нормально, не хворів, рослинам потрібні поживні речовини.

Досвідчені городники знають, що саме у липні кущі різко збільшують споживання поживних речовин, активно витрачають ресурси на формування та зростання плодів, на набір вегетативної маси.

Для цього томатам особливо потрібні калій та фосфор, завдяки яким зав'язь набирає силу, а плоди ростуть та дозрівають.

Все це дає можливість вчасно та правильно формувати зав'язь, наливати плоди з високою цукристістю та без зайвої води. Правильно підібране і вчасне підживлення впливає на кількість плодів, їхній смак, зазначають автори Telegram-каналу «Секрет дачі. Дім та сад».

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Якщо в томатах не вистачає кальцію, то листя загинається догори, нагадує «човник». На верхівках помідорів темні плями, вершинна гниль.

Мало азоту — листя має блідий колір та хворобливий вид. Слабкий розвиток і зростання кущів.

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Брак фосфору дає листю фіолетовий відтінок. Кущик уповільнює розвиток.

А коли мало калію, то на листочках, пізніше на плодах, з'являються дрібні коричневі цятки. Згодом вони розростаються, висихають.

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Аграрії рекомендують оптимально вибирати комплексні мінеральні добрива. В них грамотно підібраний склад і співвідношення мікро- і макроелементів.

У липні можна підкормити томати діамофоскою. Це добриво містить усі три необхідні поживні елементи з мінімумом азоту.

Нітроамофоска — комплексний засіб, який містить калій, фосфор та азот в оптимальному співвідношенні.

Гумат калію зробить плоди яскраво-червоного кольору і додасть солодкий, насичений смак.

Ми розповідали, чим полити помідори, коли на вулиці майже +40.

Також варто згадати поради аграріїв, як врятувати огірки від пожовтіння листя.

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