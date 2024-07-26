Головного тренера олімпійських чемпіонок прибрали з Ігор-2024 за шпигунство

Національний олімпійський комітет Канади оголосив про усунення Бев Прістман з посади головного тренера жіночої збірної країни з футболу на весь термін Ігор-2024 через скандал із використанням дронів, повідомляє Sky Sports.

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«За останні 24 години до нас дійшла додаткова інформація про попередні випадки використання дронів проти суперників до Олімпійських ігор у Парижі.

На тлі цього Canada Soccer прийняла рішення усунути головного тренера жіночої національної збірної з футболу Бев Прістман від роботи до кінця Олімпійських ігор у Парижі і до завершення незалежної перевірки, яку нещодавно оголошено", — йдеться в повідомленні.

Заява НОК Канади з'явилася після репортажу TSN про те, що жіноча та чоловіча збірні використали дрони для запису закритих тренувань суперників протягом кількох років, у тому числі під час минулого жіночого олімпійського турніру у Токіо, на якому канадійки виграли золоті медалі.

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Сам же репортаж вийшов за кілька днів після того, як біля бази жіночої збірної Нової Зеландії було затримано чоловіка, який знімав дроном тренування команди. Ним виявився аналітик жіночої збірної Канади Джоуї Ломбарді, який підкорявся асистентці тренера Жасмін Мандер. У результаті Ломбарді отримав умовний 8-місячний термін за шпигунство, його разом з Мандер виключили з делегації та відправили додому.

Сама ж 38-річна британка Прістман, яка працює зі збірною Канади з 2020 року, заявила, що нічого не знала про дрони. Вона вирішила не бути на лаві запасних під час стартового матчу Ігор-2024 з Новою Зеландією, який команда зрештою виграла (2:1).

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До речі, Кев Прістман одружена зі своєю ровесницею — новозеландською футболісткою Еммою-Луїзою Хамфріс. Їхньому синові Джеку 6 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що триразову олімпійську чемпіонку відсторонили від Ігор-2024 за жорстокість.

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Фото canadasoccer.com

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