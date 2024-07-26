«Ти горітимеш у пеклі»: дочка Фаріон емоційно звернулася до підозрюваного у вбивстві матері (відео)
На судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу особі, що підозрюється у вбивстві колишньої народної депутатки Ірини Фаріон, її дочка Софія Семчишин емоційно звернулася до юнака.
«Ти будеш горіти у пеклі! Ти здохнеш у тюрмі! Твоя мати буде гнити разом із тобою!» — заявила вона.
На питання «Чому ти її вбив?» підозрюваний відповів: «Час покаже». На запитання: «Ти проковтнув язик?» підозрюваний висолопив язика, глузуючи з доньки, яка перебуває в жалобі за матір'ю.
«Ти забрав борця за українську мову та націю, але у твоїй тупій голові це ніколи не вкладеться», — сказала Софія Семчишин та назвала підозрюваного останнім негідником.
Донька Фаріон вимагає для підозрюваного довічного ув’язнення.
Як писали «ФАКТИ», раніше у МВС розповіли подробиці про підозрюваного у вбивстві Фаріон. 892
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