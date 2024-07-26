Міжнародний інвестор CRH купує два цементні заводи на Волині та Миколаївщині: що відомо

25 липня Антимонопольний комітет України оголосив попередні умови, за яких міжнародна компанія CRH зможе придбати два заводи італійської Buzzi — «Волинь-цемент» та «Югцемент». Про це АМКУ повідомляє на своєму сайті.

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Щоб завершити угоду, протягом 9 місяців після придбання підприємств, CRH має передати 25−28% акцій ПрАТ «Дікергофф цемент Україна» незалежному інвестору. Також компанія зобов’язується інформувати державного регулятора про передачу частки активів, обсяги виробленого цементу, його постачання на ринок тощо.

При цьому інвестор зберігає виробничі потужності, а також забезпечує рівні умови та ринкові ціні для споживачів будматеріалу. Окрім цього, CHR зобов’язується інвестувати в заводи, модернізувати виробництво, а також зберегти робочі місця, покращуючи умови праці для співробітників.

Зазначимо, що наразі CHR володіє трьома цементними заводами в Україні. Це «Миколаївцемент», «Подільський цемент» та Одеський цементний завод.

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За словами заступника міністра економіки України Володимира Кузьо, саме від готовності іноземного та українського бізнесу інвестувати у виробничий сектор залежить якість життя наших громадян.

«Іноземні інвестиції у будівельну галузь України є надважливими сьогодні, адже вони разом із стратегією фінансування будівництва житла та промислових потужностей опосередковано впливатимуть на економічне зростання. Відтак, попит на будівельні матеріали зростатиме, українські підприємства зможуть модернізувати потужності, а українці матимуть можливість отримати доступне житло та робочі місця», — підкреслює Кузьо.

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Експерти зазначають, що потенційна угода є важливою для відбудови країни. Адже цемент є ключовим будівельним матеріалом і присутність іноземного інвестора, готового вкладатися у розвиток внутрішнього виробництва вже зараз, — запорука уникнення дефіциту в пік відбудови.

Андрій Бойко, генеральний директор компанії KREISEL, що виробляє в Україні сухі будівельні суміші на основі цементу, коментує:

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«Як німецька компанія, ми на власному досвіді знаємо, як складно зараз інвестувати, але це дуже важливо робити вже сьогодні. Важливо бути готовими до того моменту, коли почнеться відбудова. Тому саме зараз — ідеальний час для модернізації та збільшення потужностей. Я дуже вітаю міжнародні інвестиції і я прихильник інвестицій саме у виробництво в Україні, в розвиток так званого „економічного націоналізму“. Це означає, що компанії, які приходять в Україну, особливо якщо це міжнародні компанії, як наша, приносять нові технології, нову якість, створюють робочі місця».

CRH — міжнародна група компаній з головним офісом в Ірландії, один з найбільших у світі виробників будівельних рішень та матеріалів. В Україні вона працює під брендом CEMARK. З 1999 року компанія інвестувала близько 500 мільйонів доларів в Україні. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення CRH вклала 80 мільйонів доларів, в тому числі 34 мільйони у зведення цементного терміналу на Київщині. У 2022 році CRH зробила найбільшу в Україні корпоративну пожертву через ЮНІСЕФ у розмірі понад 1 млн доларів.

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