Повернути те, що втратили торік: військовий пояснив тактику рф на Запорізькому напрямку

Російське угруповання «Днепр» — найпотужніше вороже з’єднання на території України. Воно зараз воює на Запорізькому напрямку, де окупанти несуть величезні втрати. Разом з тим заяви росіян про швидкий наступ у Запорізькій області вже набили оскому. Про це сказав речник Української добровольчої армії (УДА) «Південь» Сергій Братчук.

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«По Оріхівському напрямку ворог намагається атакувати, проводити певні штурмові дії. Зокрема, в районі Малої Токмачки, Щербаків, Юрківки. Це так званий Роботинський плацдарм. Росіяни знову планують зайти на ті позиції, які вони втратили минулого року. Але Силам оборони вдається відбивати ці ворожі атаки», — сказав він.

Братчук заявив, що аналогічна ситуація відбувається на Времівському плацдармі на Донеччині.

«Кілька місяців тому була розмова, що окупанти розглядають Запорізький напрямок та вважають його перспективним для проведення наступальних дій. Наші слова сьогодні вже підтверджуються. Урожайне, яке стало „сірою“ зоною і повністю знищене, — там ворог просунувся. Говоримо про Старомайорське, Водяне. Це ті пункти, де ворог намагається проводити штурмові дії», — зазначив Сергій Братчук.

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Він додав, що інтенсивність проведення бойових дій суттєво зростає, при цьому зростає використання авіаційного озброєння.

«Що це означає? Для рф дуже важливі ці позиції, але важливі вони більш з погляду емоційного: повернути те, що вони втратили минулого року», — констатував військовий.

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Тим часом через брак бронетехніки російські бригади стали пересідати на мотоцикли.

Також ЗСУ підтвердили удар по військовому аеродрому росіян у Саках.

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