Бронетехніка закінчується: російські бригади пересідають на мотоцикли

У той час, як російські військові вичерпують запаси спеціальної бронетехніки і все частіше звертаються до цивільних транспортних засобів, зокрема, гольф-карів і мотоциклів, одна з російських армійських бригад робить навчання водінню мотоциклів рутинною частиною свого тренувального режиму, пише Forbes.

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Мова йде про 5-ту Донецьку бригаду, яка воює в Красногорівці та її околицях на сході України.

«Не варто очікувати, що навчання значно подовжать шокуюче коротку тривалість життя російських мотоциклетних військ. Беззбройні та беззахисні мотоцикли, як правило, вбивають своїх водіїв під час прямих штурмів ворожих позицій» — йдеться у статті.

Росіяни почали передавати велику кількість китайських і білоруських мотоциклів на передову ще навесні. Ці мотоцикли, разом з китайськими всюдиходами Desertcross — візками для гольфу — фактично допомагають зменшити зростаючий дефіцит бронетранспортерів і бойових машин піхоти, оскільки велика війна росії проти України триває два з половиною роки, а втрати техніки збільшуються.

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Росіяни втратили понад 16 000 одиниць бронетехніки та іншого важкого озброєння в Україні. Це більше важкої техніки, ніж багато армій мають у своєму арсеналі.

Тактика штурму мотоциклетних військ проста. Вони їдуть якомога швидше через заміновану нічийну територію, що розділяє російську та українську лінії, сподіваючись, що невеликі розміри та висока швидкість їхніх мотоциклів допоможуть їм уникнути виявлення українськими безпілотниками.

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Якщо їм вдається перетнути зону мінування та безпілотників, вони кидають свої мотоцикли і воюють пішки.

Але мотоциклетна тактика, хоча і звучить добре в теорії, не дуже добре спрацьовує в умовах спеки і стресу реального бою. Українські міни і безпілотники всюди — занадто густо в повітрі і під землею, щоб їх міг уникнути навіть найспритніший байкер.

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За даними аналітика Ендрю Перпетуа, росіяни втратили — знищили, пошкодили або покинули — щонайменше 18 мотоциклів у квітні, 80 у травні і 55 у червні. Під час одного російського штурму в районі Вугледара 28 червня українські міни, безпілотники, артилерія і ракети вивели з ладу щонайменше 19 мотоциклів, вбивши або покалічивши мотоциклістів.

Втрати гольф-карів були лише трохи меншими, згідно з підрахунками Перпетуа. Одна невдала російська атака приблизно 15 липня закінчилася тим, що п'ять квадроциклів згоріли у вогні, а їхні водії загинули, були поранені або відступили.

Схоже, що російське командування дійшло думки, що якщо вони не можуть придбати достатню кількість бронетехніки і змушені продовжувати оснащувати війська гольф-карами та мотоциклами, то потрібно принаймні спробувати поліпшити свою тактику.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку експертів про те, чи дійсно у рф критична ситуація з танками.

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