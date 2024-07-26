Наказ Міносвіти, який позбавляв аспірантів-контрактників права на відстрочку від мобілізації, визнано незаконним

Державна регуляторна служба (ДРС) визнала наказ МОН щодо заборони вступу на контрактну денну форму навчання на аспірантуру протизаконним. Про це повідомляє «Комерсант український» із посиланням на відповідний документ регулятора № 2886/20−24 від 19 липня 2024 року.

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Йдеться про спецнаказ Оксена Лісового яким аспірантів очної форми позбавив права навчатися на «контракті». У зв’язку з цим надійшло звернення від ГО «Молодіжна правозахисна агенція», яке голова уряду Денис Шмигаль доручив розглянути регулятору. Також до ДРС звернулися представники «Об'єднання студентських самоврядувань» та «Спілки ректорів закладу вищої освіти».

Вони скаржилися на те, своїми діями керівництво міністерства порушило Конституцію та низку законів України, що може призвести до відтоку науковців та звільнення співробітників ЗВО.

На думку заявників, такі дії МОН призведуть до відтоку молодих науковців України до іноземних університетів та наукових установ, значних втрат позабюджетного фінансування закладів вищої освіти України всіх форм власності і, як наслідок, до вимушеного звільнення частини науковопедагогічних кадрів цих закладів та погіршення перспектив розвитку вітчизняної університетської науки.

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Своєю чергою ДРС зазначила, що накази МОН не узгоджуються з міжнародними договорами та угодами, ратифікованими Україною. Основні порушення стосуються права на освіту, недискримінації та пропорційності обмежень в умовах надзвичайного стану.

У результаті державний регулятор дійшов висновку, що положення наказів МОН порушують кілька міжнародних договорів та угод, ратифікованих Україною, в частині обмеження права на освіту, не забезпечують вимоги щодо рівності та недискримінації, а також не дотримується принципів пропорційності та обґрунтованості обмежень в умовах воєнного стану. Найближчим часом Міністерство юстиції має розглянути та скасувати такі накази.

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Як писали «ФАКТИ», з 1 липня низка категорій українців втратила право на відстрочку від мобілізації.

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