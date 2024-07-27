«Гімн коханню» на Іграх-2024 у Парижі: вперше за кілька років на сцену вийшла невиліковно хвора Селін Діон

На відкритті літніх Олімпійських ігор у Парижі вперше за кілька років на сцену вийшла знаменита канадська співачка Селін Діон. Стоячи біля підніжжя Ейфелевої вежі, Селін Діон під акомпанемент оркестру виконала «Гімн коханню» Едіт Піаф.

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«Доки коханням будуть наповнені мої дні, доки моє тіло тріпотітиме в твоїх обіймах, мені байдужі жодні проблеми», — заспівала Діон.

Як повідомляє LadBible, за виконання шедевра французької діви Едіт Піаф Селін Діон отримала гонорар у розмірі 2 млн доларів.

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Виступ на церемонії відкриття Олімпійських ігор — перший публічний виступ Селін Діон з 2020 року, коли в неї почалися спазми через синдром м'язової скутості. Це стало причиною скасування гастролей та концертів Діон, також вона майже перестала виходити у світ.

Аутоімунний руховий розлад вражає центральну нервову систему і проявляється неконтрольованими хворобливими спазмами м'язів. Селін Діон розповідала, як синдром скутості впливає на її голос.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як Селін Діон зненацька з'явилася на церемонії «Греммі» в Лос-Анджелесі.

Фото: Getty Images

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