Олімпійські ігри-2024: розклад трансляцій виступів українців 27 липня

У суботу, 27 липня, на Олімпійських іграх у Парижі за участю 10 500 спортсменів із 206 країн будуть розіграні перші медалі (14 комплектів нагород у восьми видах спорту).

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Українські атлети виступатимуть у дев'яти видах спорту. Зокрема, команда Руслана Ротаня зіграє у рамках футбольного турніру з Марокко та свої перші поєдинки проведуть наші тенісистки.

Змагання Ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт», сайт «Суспільне Спорт» (чотири плеєри), а також YouTube-канал «Суспільне Спорт» (обрані події за участю українців).

Розклад виступів українців на Іграх-2024 27 липня

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11.00. Дзюдо (до 60 кг), чоловіки, 1/16 фіналу. Дільшот Халматов — Достон Рузієв (Узбекистан).

11:30. Стрільба, пневматичний пістолет, 10 метрів, кваліфікація (чоловіки). Павло Коростильов та Віктор Банкін.

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11:50. Фехтування, особиста шпага, 1/16 фіналу (жінки). Влада Харькова — Маргарита Гуцці Вінченті (Італія), Олена Кривицька — Олександра Ндолло (Кенія), Джоан-Фейбі Бежура — Ор'ян Малло (Франція).

12:00. Стрибки у воду, синхронний трамплін, 3 метри, фінал (жінки). Ганна Письменська та Вікторія Кесар.

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13:00. Теніс (жінки). Ангеліна Калініна — Аранча Рус (Нідерланди), Даяна Ястремська — Лаура Пігоссі (Бразилія), Марта Костюк — Юлія Путінцева (Казахстан), Людмила Киченок / Надія Киченок — Ван Сіньюй / Чжен Сайсай (Китай).

13:30. Стрільба, пневматичний пістолет 10 метрів, кваліфікація (жінки). Олена Костевич.

17:00. Веслувальний слалом, байдарки-одиночки, кваліфікація, заїзди 1 та 2 (жінки). Вікторія Вус.

18:00. Футбол, група B (чоловіки). Україна — Марокко.

21:00. Настільний теніс, одиночки (жінки), 1/32 фіналу. Соломія Братейко — Елізабета Самара (Румунія).

Нагадаємо, що за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор довірили нести тенісистці Еліні Світоліній та плавцю Михайлу Романчуку.

Фото НОК України

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