Лев вступає в свої права: що чекає представників всіх знаків Зодіаку на тижні з 29 липня по 4 серпня

Сьогодні, в останню суботу місяця, в свої права починає вступати Лев, під знаком якого проходитиме весь серпень.

Цього року серпень починається феєрично, тому що весь Всесвіт змушуватиме нас слухати своє серце, адже крім Молодика щастя у Леві 4 серпня, трохи раніше, а саме 1 і 2 серпня, на нас чекає трін від Сонця до Вузла майбутньої карми. Це говорить про те, що кожен з нас повинен робити те, що підкаже Внутрішнє Я або ж Вогонь, який мріє перетворитися на Полум’я, пише український сайт з гороскопами.

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Овен

У понеділок, 29 липня, Місяць у поєднанні з Ураном зроблять акцент на фінансах, можливо, ви захочете вкласти гроші в покупку, про яку давно мріяли. У вівторок та середу, 30 та 31 липня, Місяць у Близнюках у поєднанні з Юпітером та Марсом може зробити акцент на розмовах із родичами, також ви будете активні у телефонному вирішенні кризових завдань чи питань вкладення фінансів. У четвер і п’ятницю, 1 і 2 серпня, Сонце в тріні до Вузла майбутнього може принести вам внутрішнє одкровення щодо ваших стосунків та любові — ви можете зрозуміти, що вас тішить і приносить щастя. Ймовірно швидкоплинне знайомство.

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У вихідні, 3−4 серпня, відбудеться Молодий місяць у Леві, який відбувається у секторі кохання. Це хороший аспект для зачаття та відкриття бізнесу. Також може бути свято чи вечірка.

Телець

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У понеділок, 29 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести емоційний зрив, пов’язаний із темою кар’єри. Або через спілкування з жінкою. У вівторок і середу, 30 і 31 липня, Місяць у Близнюках у поєднанні з Юпітером і Марсом наголосить на фінансах, а також заробітках в Інтернеті. Можливо ви вирішуватимете фінансові справи, про які нікому не говоритимете. У четвер та п’ятницю, 1 та 2 серпня, Сонце в тріні до Вузла майбутнього принесе комунікацію, яка буде таємницею і при цьому можливо відкриє вам очі на справи в сім’ї, або у питаннях купівлі чи продажу житла.

У суботу та неділю, 3 та 4 серпня, відбудеться Молодий місяць у Леві, який задасть новий цикл у вашій родині. Може бути зустріч із родичами, вечірка або ви зважитеся на купівлю, продаж квартири, зміну оренди.

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Близнюки

У понеділок, 29 липня, Місяць у поєднанні з Ураном підніме на поверхню переживання, ви побачите те, що було приховано від вас. Також може бути емоційне листування у мережі. У вівторок і середу, 30 і 31 липня, Місяць у Близнюках у поєднанні з Юпітером і Марсом наголосить на стосунках, причому обидва ці дні на вас сильний вплив чинитимуть саме чоловіки. Ймовірно, буде активне спілкування з чоловіком вогняного знаку. У четвер та п’ятницю, 1 та 2 серпня, Сонце в тріні до Вузла майбутнього принесе розмову, яка підкине вам ідею з приводу ваших амбіцій та мрій. Відбудеться щось важливе, ймовірно, в поїздці або при зустрічі з групою осіб.

У суботу та неділю, 3 та 4 серпня, відбудеться Молодий місяць у Леві у секторі пересування — ви можете вирушити у поїздку, взятись за нове навчання. Ймовірно, нове знайомство з яскравою персоною.

Рак

У понеділок, 29 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести розмову з другом, який може вас приголомшити або ви відчуєте потребу змінити ваші плани на майбутнє. У вівторок і середу, 30 і 31 липня, Місяць у Близнюках у поєднанні з Юпітером і Марсом наголосить на прихованому спілкуванні, ймовірно з якимсь чоловіком по роботі. Також ви можете цими днями шукати собі працівника онлайн або активно спілкуватися з лікарем. У четвер та п’ятницю, 1 та 2 серпня, Сонце в тріні до Вузла майбутнього принесе ваше особисте осяяння, пов’язане з фінансами. Вам можуть схвалити підвищення заробітної плати.

У суботу та неділю, 3 та 4 серпня, відбудеться Молодий місяць у Леві, який принесе новий фінансовий потік. До вас може надійти нове замовлення або народиться ідея, звідки ще можна заробляти гроші.

Лев

У понеділок, 29 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести раптові зміни в кар’єрі, можливо буде розмова з жінкою (імовірно онлайн) щодо вашого підвищення. У вівторок і середу, 30 і 31 липня, Місяць у Близнюках у поєднанні з Юпітером і Марсом наголосить на спілкуванні з чоловіком, ймовірно побачення або ви просто обговорюватимете поїздку, подорож з кимось із друзів. У четвер та п’ятницю, 1 та 2 серпня, Сонце в тріні до Вузла майбутнього принесе вам особистий прорив, відчуття успіху та того, що ваше життя просунулося. Можливо, буде хороший період для реклами та піару, або в цілому ви відчуєте на собі високу оцінку інших.

У вихідні, 3 та 4 серпня, відбудеться Молодий місяць у Леві, який принесе новий імідж, бажання виглядати яскравішим або ви дозволите собі гарну покупку. Також у ці дні ви можете почати активно займатися спортом, можливо, розберете гардероб.

Діва

У понеділок, 29 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести спілкування щодо поїздки, подорожі чи навчання. Можливе емоційне спілкування онлайн. У вівторок і середу, 30 і 31 липня, Місяць у Близнюках у поєднанні з Юпітером і Марсом наголосить на обговоренні кар’єри та професії, може бути важлива зустріч з чоловіком. Для самотніх Дів це вказівка ​​на побачення або зустріч по роботі. У четвер і п’ятницю, 1 і 2 серпня, Сонце в тріні до Вузла майбутнього принесе вам особистий прорив, але це буде щось, що ви приховуватимете від інших. Можливі таємне побачення, інтимне листування, успішна сесія з психологом (тарологом або астрологом).

У суботу та неділю, 3 та 4 серпня, відбудеться Молодий місяць у Леві, який принесе новий імідж, бажання виглядати яскравіше або ви дозволите собі гарну покупку. Також у ці дні ви можете почати активно займатися спортом, можливо, розберете гардероб.

Терези

У понеділок, 29 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести раптові розмови про кризу, про капітал та фінанси у сім’ї. При цьому аспект може принести вдалу сесію із психологом. У вівторок та середу, 30 та 31 липня, Місяць у Близнюках у поєднанні з Юпітером та Марсом наголосить на навчанні, а також ви можете поїхати кудись разом із партнером або у вас буде побачення. У четвер та п’ятницю, 1 та 2 серпня, Сонце в тріні до Вузла майбутнього принесе вам зустріч із друзями, можливо там у вас може початися приємне романтичне знайомство.

У суботу та неділю, 3 та 4 серпня, відбудеться Молодий місяць у Леві, який вас познайомить з новими людьми. Можливе побачення.

Скорпіон

У понеділок, 29 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести важливу розмову з партнером, якесь рішення може бути також на роботі. Наприклад, вам можуть запропонувати якісь умови щодо подальшої співпраці. У вівторок і середу, 30 і 31 липня, Місяць у Близнюках у поєднанні з Юпітером і Марсом наголосить на спілкуванні кризового типу з кимось із чоловіків. Можливо вирішуватиметься питання щодо грошей, спільного сімейного капіталу. У четвер та п’ятницю, 1 та 2 серпня, Сонце в тріні до Вузла майбутнього принесе вам особистий прорив, пов’язаний із роботою та здоров’ям.

У суботу та неділю, 3 та 4 серпня, відбудеться Молодий місяць у Леві, який принесе нове призначення, імідж, статус чи звання.

Стрілець

У понеділок, 29 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести акцент на здоров’я, ймовірно, доведеться відвідати лікаря або визначиться зі своїм способом життя. У вівторок і середу, 30 і 31 липня, Місяць у Близнюках у поєднанні з Юпітером і Марсом наголосить на відносинах з партнером, можливо ви емоційно вирішуватимете якісь завдання в сім’ї. Для одиноких Стрільців це аспект побачення, активного листування тощо. У четвер і п’ятницю, 1 і 2 серпня, Сонце в тріні до Вузла майбутнього принесе вам особистий прорив, пов’язаний із відчуттям щастя, можливо ви будете радіти чомусь у плані реалізації бізнесу.

У суботу та неділю, 3 та 4 серпня, відбудеться Молодик у Леві, який принесе нову подорож, освіту чи вчителів. Також ви можете розпочати займатися своїми іноземними документами.

Козоріг

У понеділок, 29 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести раптові зміни у коханні, а також доведеться приділити увагу дитині.

У вівторок і середу, 30 і 31 липня, Місяць у Близнюках у поєднанні з Юпітером і Марсом наголосить на активному спілкуванні з якимсь чоловіком, у рамках роботи. Також у вас може вирішуватися якесь питання щодо здоров’я або побуту (наприклад, ви вкладатимете гроші в поліпшенні чогось у житлі). У четвер та п’ятницю, 1 та 2 серпня, Сонце в тріні до Вузла майбутнього принесе розуміння, як вирішити проблему, пов’язану з житлом. Наприклад ви можете знайти нову квартиру або зважитеся на ремонт.

У суботу та неділю, 3 та 4 серпня, відбудеться Молодий місяць у Леві, який принесе новий цикл у фінансах, наприклад ви зважитеся на іпотеку чи кредит. Втім, також у ці дні у вас може початися бурхливий роман.

Водолій

У понеділок, 29 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести важливість зайнятися додому та житлом. У гості може приїхати жінка.

У вівторок і середу, 30 і 31 липня, Місяць у Близнюках у поєднанні з Юпітером і Марсом наголосить на побаченні або стосунках з чоловіком. Також ви можете більше займатися спортом. У четвер та п’ятницю, 1 та 2 серпня, Сонце в тріні до Вузла майбутнього принесе вам особистий прорив, пов’язаний зі стосунками. Може бути вдале листування чи зустріч із кимось.

У суботу та неділю, 3 та 4 серпня, відбудеться Молодий місяць у Леві, який принесе нове партнерство. Можуть розпочатися стосунки.

Риби

У понеділок, 29 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести раптовий дзвінок чи лист, можливо буде зустріч із жінкою. У вівторок і середу, 30 і 31 липня, Місяць у Близнюках у поєднанні з Юпітером і Марсом зробить акцент на нерухомості, ви вкладатимете гроші в житло або спробуєте його розширити. У гості може приїхати чоловік. У четвер та п’ятницю, 1 та 2 серпня, Сонце в тріні до Вузла майбутнього принесе вам особистий прорив, відчуття успіху через зростання доходів та покращення на роботі.

У суботу та неділю, 3 та 4 серпня, Молодий місяць принесе новий цикл у роботі, або у питаннях здоров’я.

Також в останні дні тижня варто добре підготуватися до можливих «сюрпризів» з відключенням світла, і завітати на «милу вечеринку» з участю молоді (обережно, в кліпі використовується ненормативна лексика!)

Ще один ролик, який повинен навчити людину добре орієнтуватися при відсутності світла, презентувала відома співачка.

Інший незвичний дует показав кліп, в якому розкритикував липень — місяць, коли важко дихати і часто трапляються перебої з подачею води, і майже неможливо освіжитися.

Також серед новинок — і більш «традиційні» кліпи, в яких розповідається про почуття без «надривів» і перепадів настрою.

І навіть можна побачити в одному ролику багато знаменитих краєвидів нашої країни — будемо сподіватись, що все це знадобиться після війни, коли українці стануть вибирати, куди саме поїхати на відпочинок.

Поки ж вибір не надто великий, зате у найближчі дні очікуються радісні події для багатьох людей.

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