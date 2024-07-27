41.02 / 41.51 44.53 / 45.16
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Лише 4 години: який графік відключень буде задіяно у неділю, 28 липня

19:15 27 липня 2024
ЛЕП

В останню неділю липня 2024 року, коли знову має спекотно, енергетики планують застосовувати графіки відключень світла лише протягом чотирьох годин.

Про це повідомлили в диспетчерській компанії «Укренерго».

«Завтра, 28 липня, з 18:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: Світло буде завдяки Tesla: українці здивували незвичним лайфхаком

РЕКЛАМА

Як відомо, у суботу ця черга відключень діє на годину більше — знеструмлення побутових споживачів розпочалися о 17:00.

Також нагадаємо, що з 27 липня графіки вимкнень у Києві зсунулися на одну годину вперед для рівномірного навантаження на енергосистему.

РЕКЛАМА

53

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

буряк

Просто й дуже смачно: Наталя Калніна розповіла, як приготувати закуску зі звичайного буряка

помідор

Після спеки прийде вершинна гниль: чорноволоса красуня-фермерша розповіла, як спасати урожай у третій декаді липня

Готова страва

Легко замінять м’ясо: смажені супербаклажани за рецептом блогерки-красуні Аlina FooDee

гривні

Українцям хочуть перерахувати пенсії: хто може отримати на дві тисячі більше

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту