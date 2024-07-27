Лише 4 години: який графік відключень буде задіяно у неділю, 28 липня

В останню неділю липня 2024 року, коли знову має спекотно, енергетики планують застосовувати графіки відключень світла лише протягом чотирьох годин.

Про це повідомлили в диспетчерській компанії «Укренерго».

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«Завтра, 28 липня, з 18:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень», — йдеться у повідомленні.

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Як відомо, у суботу ця черга відключень діє на годину більше — знеструмлення побутових споживачів розпочалися о 17:00.

Також нагадаємо, що з 27 липня графіки вимкнень у Києві зсунулися на одну годину вперед для рівномірного навантаження на енергосистему.

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