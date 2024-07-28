Велика Британія може дозволити Україні використовувати надану їй зброю для ударів по військових цілях на території росії. Таку думку озвучив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

ВІДЕО ДНЯ

«Наразі у Великій Британії відбувається процес ухвалення рішень з цього питання. Нагадаємо, що заява прем’єра-міністра Британії дещо відрізняється від заяви міністра оборони цієї країни, — зазначив він. — Саме Велика Британія завжди була піонером у питанні надання Україні засобів ураження. Ті ж крилаті ракети Storm Shadow. Саме після відповідного рішення Великої Британії європейські партнери переглянули свою позицію щодо надання Україні далекобійної зброї».

Також експерт згадав позицію Лондона в питанні формування коаліції дронів і коаліції військово-морського флоту.

«Риторика Великої Британії з приводу застосування засобів ураження по території рф з дальністю до 300 кілометрів не випадкова. В нас чекають передачі Україні літаків F-16. Коли вони з’являться на території України, буде можливість використання крилатих ракет повітряного базування для ударів по рф. І риторика Великої Британії зміниться.

РЕКЛАМА

Давайте не забувати про те, що Велика Британія дала чітко зрозуміти росії, що її ядерний шантаж стосовно України і, відповідно, країн НАТО — абсолютно неприйнятний. Британія — єдина країна, яка прямо заявила, що задоволена роботою української сторони, яка знизила до історичного мінімуму за останні сто років присутність рф у Чорноморському басейні".

РЕКЛАМА

41

Читайте нас у Facebook