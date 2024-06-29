«Пару місяців будуть дійсно важкими»: експерт пояснив, чому прибуття F-16 не змінить миттєво ситуацію на фронті

Приблизно через два роки після того, як Україна почала просити союзників надати їй винищувачі F-16 для боротьби з російськими загарбниками, мають прибути перші літаки — вже в липні. Тривалість процесу — від закупівлі літаків американської розробки до навчання українських пілотів — розчарувала Київ. росія мала час підготувати систему оборони, щоб спробувати звести нанівець вплив F-16, а Україні довелося виживати з виснаженими військово-повітряними силами, які вдвічі менші за розміром і досконалістю, ніж у супротивника.

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Деякі аналітики, в тому числі українські військові, кажуть, що F-16 самі по собі не стануть переломним моментом у війні, яка почалася з повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року, пише Reuters.

«Ви повинні відокремити символізм від фактичного впливу на поле бою — який буде корисним, але скромним, особливо на початку», — сказав Марк Канчіан, старший радник Програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Сергій Кузан, голова неурядової дослідницької групи «Український центр безпеки і співробітництва», сказав, що для проведення значних операцій знадобиться щонайменше 60 літаків, оскільки Україна намагається відтіснити російську авіацію від своїх кордонів.

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Останні дебати в Британії перед загальними виборами, що відбудуться 4 липня, були запеклим протистоянням. Поки пілоти набувають досвіду, а військові розбудовують повітряну інфраструктуру, перші поставки можуть принаймні допомогти Україні зміцнити свій повітряний щит, кажуть експерти.

«Це забезпечить певний потенціал протиповітряної оборони та глибинної оборони, потенційно також допоможе перехоплювати „шахеди“ та крилаті ракети. Хоча це дуже дорогий спосіб з точки зору боєприпасів», — сказав Джастін Бронк, старший науковий співробітник з питань військово-повітряних сил і технологій Королівського інституту об'єднаних збройних сил (RUSI).

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За словами Кузана, українські військові протягом останніх місяців наполегливо працювали над тим, щоб зменшити загрозу для F-16, що мають прибути, атакуючи російські системи ППО.

«Формування поля бою, особливо на півдні, вже відбувається, — сказав він. — Україна має можливості для систематичного завдавання ударів по передових комплексах ППО росії».

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Але Канчіан з CSIS сказав, що він очікує, що Україна спробує відкрити проломи в російській обороні безпосередньо напередодні запланованих атак F-16, а не задовго до них.

«Ви можете мати багато швидких літаків, але якщо у них немає сучасного озброєння і екіпажу, здатного застосовувати їх з ефективною тактикою, то вони будуть просто збиті у великій кількості», — сказав Бронк.

Як йдеться у статті, більшість ремонтів і технічного обслуговування літаків доведеться проводити в Україні, і, ймовірно, доведеться покладатися на іноземних підрядників, які знаються на літаках.

За словами деяких експертів, росія вже посилила свої атаки на інфраструктуру, яка може бути використана для обслуговування і розміщення F-16.

«Вона щодня завдає ударів по всіх аеродромах, потенційних базах F-16, включаючи спроби пошкодити злітно-посадкові смуги та інфраструктуру. Ці удари не припинялися протягом останніх двох місяців», — сказав Кузан.

Цілі стануть ще більш цінними, коли туди прибудуть літаки, пілоти та команди технічного обслуговування. Це, ймовірно, змусить Україну встановити протиракетну оборону для їх захисту — навіть попри те, що їй не вистачає як систем протиповітряної оборони, так і боєприпасів.

«Ми повинні прийняти той факт, що аеродроми будуть добре захищені, коли цивільні об'єкти можуть бути атаковані», — сказав Кузан, додавши, що кожна база потребуватиме щонайменше дві батареї Patriot і дві батареї NASAMS для захисту.

«Як тільки ми наростимо наші льотні можливості, ми відтіснимо їхні літаки й терор припиниться. Але ці пару місяців будуть дійсно важкими», — додав Кузан.

Разом з тим в очікування винищувачів Україна зіткнулася з новою проблемою — нестачею підготовлених пілотів.

Раніше повідомлялося, що нещодавно український військовий літак вперше застосував зброю по цілі на території росії.

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