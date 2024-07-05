Тренд літа-2024 — квіткові акценти в інтер'єрі: стильно та затишно

Настрій у будинку можна змінювати за допомогою різноманітних акцентів. Наприклад, до Різдва ми дістаємо з шаф тематичний посуд, свічки, зимові статуетки, а до Великодня — великодні скатертини та серветки, писанки, тарілки та страви.

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То чому влітку не створити особливу атмосферу в будинку за допомогою квіткових акцентів? Це можуть бути дивані подушки, сервізи, вази, статуетки.

Подушки з квітами виглядають в інтер'єрі як картини

Як вписати в інтер'єр? Стилісти радять доповнювати такими акцентами однотонний простір. Адже якщо у вас у квіточки шпалери, штори, а ви ще додасте і квіткові картини — це буде перебір.

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Важливо не перевантажити простір деталями. Інакше у такому інтер'єрі відчуєте втому.

Комбінуйте вінтажні вази, сервізи із сучасною обстановкою, тоді це виглядатиме стильно.

Яким квітам віддати перевагу при декорі приміщень? Вибирайте улюблені: троянди, орхідеї, ромашки, лаванду, маки…

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Кожна квітка, до речі, щось символізує. Мак, згідно з повір'ями, притягує матеріальний добробут, троянда асоціюється з любов'ю.

Дуже важливо, щоб радувала кожна деталь та дарувала позитивні емоції.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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