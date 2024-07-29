Розклад виступів українців на Олімпіаді-2024 29 липня, медальний залік

У понеділок, 29 липня, на Іграх-2024 у Парижі, де головного тренера олімпійських чемпіонок дискваліфікували за шпигунство, буде розіграно 19 комплектів медалей.

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Українські атлети цього дня виступатимуть у дев'яти видах спорту. Зокрема, за нагороди Ігор-2024 змагатимуться володарка «бронзи» Токіо-2020 дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальниці Ольга Харлан, Олена Кравацька та Аліна Комащук, чоловіча збірна зі спортивної гімнастики, представник маунтинбайку Олександр Гудима, а також стрибуни у воду Кирило Болюх і Олексій Середа.

Нагадаємо, що в Україні змагання Ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт», сайт «Суспільне Спорт» (чотири плеєри), а також YouTube-канал «Суспільне Спорт» (обрані події за участю українців).

Розклад медальних змагань українців на Іграх-2024 29 липня

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10:00. Фехтування, шабля, жінки, перше коло. Олена Кравацька — Сауссен Будіаф (Алжир).

10:15. Стрільба, пневматичний пістолет, 10 метрів, мікст, кваліфікація. Олена Костевич, Віктор Банькін.

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11.00. Дзюдо, жінки (до 57 кг), перше коло. Дар'я Білодід — Нера Тібва (Кірібаті).

11.00. Настільний теніс, чоловіки, перший раунд. Ярослав Жмуденко — Чженьдун Фань (Китай).

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11:25. Фехтування, жінки, шабля, 1/16 фіналу. Шихомі Фукусіма (Японія) — Ольга Харлан, Джон Хайон (Корея) — Аліна Комащук (1/8 фіналу — 15:55, чвертьфінали — 16:55, півфінали — 20:00, фінал — 22:45).

12:00. Стрибки у воду, синхронна вишка, 10 метрів, чоловіки. Кирило Болюх, Олексій Середа.

12:24. Плавання, жінки, 100 метрів на спині, попередні запливи. Ніка Шарафутдінова (півфінали — 21:57; фінал — 22:25).

12:28. Плавання, чоловіки, 800 метрів вільним стилем, кваліфікація. Михайло Романчук.

13:00. Теніс, жінки, 1/16 фіналу. Клара Бурель (Франція) — Марта Костюк.

14:30. Теніс, жінки, 1/16 фіналу. Каміла Осоріо (Колумбія) — Даяна Ястремська.

15:10. Маунтинбайк, крос-кантрі, чоловіки. Олександр Гудима.

16:00. Теніс, жінки, парний розряд, 1/16 фіналу. Надія Киченок / Людмила Киченок — Ван Сіньюй / Чжен Сайсай (Китай).

17:50. Бокс, чоловіки, суперважка вага, перший раунд. Дмитро Ловчинський — Термоана Теремоана (Австралія)

18:30. Спортивна гімнастика, команди, чоловіки, фінал. Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радивилов, Радомир Стельмах, Олег Верняєв

20:00. Теніс, жінки, 1/16 фіналу. Джессіка Пегула (США) — Еліна Світоліна.

За підсумками двох днів боротьби за нагороди Олімпійських ігор медалі здобули спортсмени з 28 країн (українці на п'єдестал пошани поки що не підіймалися). Медальний залік (за кількістю «золота») очолила Японія — 7 нагород (4 «золота», 2 «срібла», 1 «бронза»), за якою розташувалися Австралія — 6 (4−2-0), США — 12 (3−6-3), Франція — 8 (3−3-2) і Республіка Корея — 6 (3−2-1).

Нагадаємо, що за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі матч футбольного турніру Олімпійських ігор Україна — Аргентина.

Фото НОК України

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