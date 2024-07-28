Де дивитись онлайн футбол Україна — Аргентина: розклад трансляцій та прогноз на матч Олімпійських ігор

У вівторок, 30 липня, футбольна збірна України U23, яка програла на Іграх-2024 Іраку (1:2) і перемогла Марокко (2:1), проведе на арені «Стад Ліонне» у Ліоні вирішальний поєдинок групової стадії футбольного турніру проти команди Аргентини, що у скандальній, чотиригодинній, зустрічі сенсаційно поступилася марокканцям (1:2) і здолала іракців (3:1).

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Перемога точно забезпечить підопічним Руслана Ротаня вихід до чвертьфіналу. Нічия виведе «жовто-синіх» із групи лише у разі мирного результату у паралельній зустрічі між Марокко та Іраком, та й то за умови, що африканці та азійці не заб'ють один одному більше м'ячів, ніж українці та аргентинці. Поразка не дозволить Україні вийти з групи.

У майбутній зустрічі в Ліоні букмекери бачать фаворитом земляків Ліонеля Мессі. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу України приймає з коефіцієнтом 4,60, на нічию — 4,00, на виграш аргентинців — 1,65.

У прямій трансляції зустріч Україна — Аргентина на території нашої країни покажуть (початок — о 18:00) регіональні канали «Суспільного» та сайт «Суспільне Спорт».

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Футбольний турнір Ігор-2024. Група В. 3-й тур

30 липня (вівторок)

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Україна — Аргентина 18:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт»

Цього ж дня і також о 18:00 в іншому матчі у групі зіграють Марокко та Ірак.

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Становище команд: 1. Аргентина — 3 очки (різниця м'ячів — 4:3); 2. Україна — 3 (3:3); 3. Марокко — 3 (3:3); 4. Ірак — 3 (3:3).

Нагадаємо, що з кожного квартету до чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі збірні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська збірна України виграла престижний турнір у Франції.

Фото uaf.ua

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