Довіра в Євросоюзі до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана впала до нуля і ЄС бойкотуватиме його політику. Проте юридично Угорщину не можна позбавити головування в Раді ЄС, заявила віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Йоурова.

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«Ми не можемо позбавити Угорщину головування. Немає жодної можливості це зробити. Але ми можемо бойкотувати і відкрито показати, що не погоджуємося з політикою пана Орбана», — сказала чиновниця.

Це, додала вона, те, що робиться зараз.

«Ми поступово готуємося до польського головування, яке починається після Нового року. Попри свої дії, Орбан не зможе завдати шкоди всередині ЄС. Угорське головування припадає на той час, коли Рада не буде ухвалювати жодних ключових рішень, оскільки ми на початку законодавчого періоду, зміни мандатів в інституціях».

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Додамо, що з 1 липня Угорщина розпочала пів річне головування в Європейському Союзі та займатиметься організацією роботи Ради ЄС. Євросоюз днями заявив, що Орбан не має мандату на взаємодію з рф, і його не просили про мирні місії від імені ЄС.

Раніше повідомлялося, що Угорщина вимагає визнати всю Закарпатську область «традиційно угорською».

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