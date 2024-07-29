«Ходяча лактація»: Джамала показала, як годує сина під час поїздки до Парижу

Відома співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала приїхала у Олімпійське містечко у Парижі, щоб підтримати українських спортсменів — представників Національної олімпійської збірної. Джамалі провели екскурсію містечком, вона потрапила до кімнат наших спортсменів і все це фільмувала на відео, яке виклала на своїй сторінці у соціальній мережі.

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У Париж, де Джамала дала концерт, вона приїхала з молодшим сином Алімом, якого годує грудьми. Співачка показала, як годує дитину під час того, як їй накладають мейк-ап, та як залишає пляшечки з молоком для сина.

«Я «ходяча лактація», — сказала про себе Джамала, зустрівшись з відомою українською спортсменкою Ольгою Харлан.

Джамала та Ольга Харлан

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Джамала зізналась, що вперше в житті опинилася за лаштунками Олімпійських ігор в справжньому місці чемпіонів — Olympic village.

«Розумію, що побачити всю команду — нереально, — написала на своїй сторінці співачка. — У всіх дуже насичений графік але сюрпризом до свого виступу забігла побачити нашу збірну.

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Всіх дуже люблю і бажаю успіху в такий важкий час! Попри все представляти всіх нас, всю країну".

Шанувальники артистки подякували за її підтримку наших спортсменів.

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«Ви дуже круто виглядаєте, супермама», — написали у коментарях.

«Я уявила, як піднялася мотивація у наших спортсменів», — зазначила підписниця.

«По-білому заздрю! — зізнались у дописі. — Успіхів нашим хлопцям та дівчаткам!«

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про розклад виступів українців на Олімпіаді-2024 29 липня.

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