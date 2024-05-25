Сара Фергюсон назвала «ключ» до одужання від раку короля Чарльза та Кейт Міддлтон

64-річна колишня невістка королеви Єлизавети II Сара Фергюсон на червоній доріжці Гала-вечора amfAR 2024, який щороку проходить під час Каннського кінофестивалю, поспілкувалася з журналістами. Коли її запитали, чи змогла вона підтримати 75-річного короля і 42-річну принцесу Уельську, коли їм діагностували рак, вона заговорила про сімейну єдність, пише People.

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«Я думаю, що єдність сім'ї — це ключ… Я думаю, що ключ до життя полягає в тому, що ми всі підтримуємо один одного, — сказала герцогиня Йоркська. — А ще прощення — це велика річ. Я думаю, що прощення себе і прощення інших».

Король Чарльз нещодавно повернувся до виконання своїх обов'язків після того, як Букінгемський палац оголосив, що у нього діагностували рак. А принцеса Кейт Міддлтон, яка у березні поділилася новиною про свій онкодіагноз, продовжує лікуванні і поки не з'являється на публіці.

Сара Фергюсон на гламурному заході в готелі Hotel du Cap-Eden-Roc на півдні Франції була в доброму гуморі й розповіла People, що почувається добре після того, як минулого року в неї знову діагностували рак.

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«Цього вечора я почуваюся дуже добре. Думаю, що нам вдалося поставити рак на правильне місце, а не дозволити йому керувати мною. Я поставила рак у куток, — сказала вона журналістам. — Я думаю, що ви завжди повинні бути в курсі. Я вважаю, що це чудово — перевірятися на рак молочної залози та меланому. Ви повинні бути відвертими щодо цього. Думаю, що багато людей бояться говорити про ці речі. Я дуже задоволена своєю мастектомією і своїми грудьми, і просто тим, що можу про це говорити».

Нагадаємо, колишня дружина принца Ендрю є активним захисником руху з раннього виявлення раку за допомогою скринінгів з того часу, як у неї в червні 2023 року діагностували рак молочної залози. Фергюсон продовжує підвищувати обізнаність населення після того, як у січні 2024-го у неї виявили меланому, агресивну форму раку шкіри.

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Тим часом стало відомо, що замість Кейт Міддлтон на кількох заходах з'явиться принцеса Беатріс. Попри те, що здоров'ям принцеси Уельської опікуються відомі лікарі, вона навряд чи з'явиться на публіці раніше осені.

Фото: Getty Images

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