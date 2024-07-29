Співачка Ріта Ора скасувала концерт в Угорщині: що сталося

Популярна британська співачка Ріта Ора, яка виступала на сцені «Євробачення» разом з юною біженкою з Рівного, повідомила в інстаграмі, що провела ніч у лікарні та їй порадили добре відпочити. Через це вона не вийде на сцену в Дебрецені, як було заплановано. Вона написала в повідомленні: «Прошу вибачити за такий несподіваний поворот подій, але, на жаль, я не зможу виступити сьогодні в Campus Fesztivál. Провівши ніч у лікарні в Будапешті, я повинна добре відпочити й дотримуватися вказівок лікаря», пише thenews.com.pk.

ВІДЕО ДНЯ

У своєму завершальному слові Ріта подякувала глядачам за «розуміння» та попросила вибачення.

Вона сказала: «Я дуже шкодую перед моїми шанувальниками, які будуть там сьогодні, і я щиро вдячна за ваше розуміння».

Фестиваль розглянув це питання. Організатори розмістили повідомлення Ріти на платформі разом з наступним підписом, який був перекладений англійською мовою: «Її команда працювала з самого ранку, щоб підготувати шоу… ми теж спустошені цією новиною. Суботня програма головної сцени буде реорганізована найближчим часом. Бажаємо Ріті якнайшвидшого одужання».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що британська попзірка перевершила сподівання шанувальників, вийшовши на вулицю в Нью-Йорку напівголою.

РЕКЛАМА

Читайте також: Ріта Ора та Тайка Вайтіті таємно одружилися в Лондоні

РЕКЛАМА

120

Читайте нас у Facebook