Серветки, що матують, і термальна вода: що має бути в косметичці у спеку

Спека втомлює та виснажує. Але маленькі лайфхаки можуть допомогти пережити його легше.

У літню спеку варто переглянути засоби, які є у вашій косметичці. Напевно, у спеку будуть зайвими тональні креми, що наносяться щільним шаром, а також помади з блиском і парфуми з важкими ароматами.

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А ось серветки, що матують, і невеликий балончик з термальною водою завжди знадобляться. Жирний блиск на обличчі ще нікого не прикрашав. Матувальні серветки дуже знадобляться для цих ділянок шкіри. Макіяжу вони не зашкодять.

Дуже добре мати у косметичці й термальну воду. Вона охолодить обличчя за лічені секунди й покращить ваше самопочуття. Також, за спостереженнями експертів, вона помітно покращує стан шкіри. Термальну воду варто взяти в поїздку, адже в автобусі чи машині влітку зазвичай дуже спекотно. Але розбризкувати будь-які засоби у транспорті та приміщенні, де знаходяться інші люди, — поганий тон. Про це ніколи не варто забувати. Дбаючи про свій комфорт, не забувайте про комфорт оточуючих.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про найкращу постільну білизну у спеку.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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