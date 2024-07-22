Мода на штори повертається: тренд в умовах екстремальної спеки

Екстремальна спека стала цього року непростим випробуванням для жителів багатьох країн світу. Досить простим рішенням може бути використання штор. Останнім часом багато хто від них відмовлявся, використовуючи лише фіранки й візуально розширюючи простір кімнат. Але мода на штори, на думку експертів, повертається. Причому надовго. І продиктована вона не забаганкою, а необхідністю. Цього літа кількість запитів в інтернеті зі словом штори зросла так само екстремально, як і температура на вулиці. Штори та жалюзі стали дуже популярною темою у TikTok.

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Глобальне потепління, яке ще недавно багатьом здавалося далекою від життя темою, стрімко настає. Хто знає, які температури готує наступне літо?

Очевидно, що чим більше техніки, у тому числі кондиціонерів, ми використовуємо, тим нестерпнішою буде спека. А це не лише дискомфорт, а й загроза здоров'ю.

Які штори модні? Насамперед — з бавовни та льону. Оточуйте собі натуральними матеріалами та дбайте про планету, якщо хочете, щоб вона дбала про вас у відповідь.

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«ФАКТИ» також розповідали про те, як охолодити кімнату у спеку навіть за відсутності світла.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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