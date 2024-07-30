З життя мільярдерів: холостяк Павло Дуров виявився батьком понад 100 дітей

Засновник соціальної мережі «ВКонтакте» та популярного месенджера Telegram Павло Дуров, який кілька років тому очолив рейтинг найбільш розбагатілих російських мільярдерів і який вважає за краще жити самому, виявився біологічним батьком… сотні дітей.

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Про це неодружений Дуров написав на своїй сторінці в соцмережах і згадав, як п'ятнадцять років тому його друг звернувся до нього зі «дивним проханням»: «Він сказав, що вони з дружиною не можуть мати дітей через проблеми з фертильністю, і попросив мене здати сперму в клініці, щоб вони могли завести дитину. Я сміявся до упаду, перш ніж зрозумів, що він був абсолютно серйозним».

За словами Павла, у клініці йому сказали, що «високоякісний донорський матеріал» у дефіциті та що його громадянський обов'язок — здати більше сперми, щоб анонімно допомогти більшій кількості пар. Тоді він і зареєструвався як донор.

А цього року стало відомо, що це допомогло стати батьками більш ніж сотні пар із 12 країн світу. Павло Дуров збирається оприлюднити код своєї ДНК, щоб його біологічні діти за бажання могли знайти одне одного.

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«Звичайно, є ризики, але я не шкодую, що став донором», — сказав Дуров і додав, що пишається своїм внеском у вирішення існуючої проблеми з нестачею здорової сперми у світі, закликавши інших людей наслідувати його приклад.

Раніше Дуров заявляв, що в лютому 2022 року, коли росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну, він збирався закрити месенджер у нашій країні, але передумав. Він неодноразово заявляв, що відмовляв російській фсб надавати дані українців із «ВКонтакті». Тим не менш, OSINT-спільноти попереджають користувачів, що все «таємне» може виявитися «явним».

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Фото зі сторінки Павла Дурова у соцмережах

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