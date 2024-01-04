«Код Дурова»: що не так із популярним месенджером Telegram?

росія, яка в лютому 2022 року почала повномасштабне військове вторгнення, веде проти України і гібридну війну. Адже кіберпростір — це теж поле бою, просто менш публічне. Чого тільки варта нещодавня хакерська атака спецслужб росії, яка «поклала» національного мобільного оператора «Київстар».

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У 2017 році в Україні офіційно заборонили російські соцмережі «ВКонтакте» та «Одноклассники», які займалися збором даних. Однак ми знову повернулися до того, що найпопулярнішим месенджером в Україні є той, який створив росіянин. І за час повномасштабної війни він тільки набрав популярності. Адже влада так і не зуміла створити національну офіційну систему оперативного оповіщення населення про небезпеку. І кожен обирає сам для себе джерело інформування. Зазвичай, в анонімних Telegram-каналах.

Додаток і російська влада нормально взаємодіють?

«Павло Дуров створив собі образ російського Цукерберга у вигнанні, який залишив «ВКонтакте» близьким до кремля людям і почав нову сторінку — «безпечний і захищений» месенджер Telegram.

У 2014 році він розповідав The New York Times, що ідея створити Telegram з'явилася тоді, коли в нього під дверима стояли російські спецпризначенці, а Дуров зрозумів, що в нього немає безпечного засобу зв'язку, щоб хоч зв'язатися з братом", — пишуть «Свідомі».

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Слід нагадати, що в історії Telegram був епізод, коли його блокували на росії. Так, навесні 2018 року російський орган цензури «роскомнадзор» подав на популярний месенджер позов через відмову надати ключі для декодування повідомлень користувачів. Як і слід було очікувати, Таганський районний суд міста москви задовольнив позов про блокування Telegram на території рф, хоча застосунок все одно не вдалося заблокувати повністю. А вже в червні 2020 року «роскомнадзор» раптово зняв вимоги щодо блокування месенджера і «позитивно оцінив висловлену засновником Telegram готовність протидіяти тероризму та екстремізму».

Сам же Дуров так прокоментував розблокування: мовляв, модератори Telegram стали ефективнішими в боротьбі із забороненим контентом, тож робота застосунку «могла б позитивно позначитися на інноваційному розвитку та національній безпеці країни».

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А ще за три тижні після зняття блокування месенджера віцепрезидент Telegram Ілля Перекопський взяв участь у панельній дискусії з прем'єр-міністром рф михайлом мішустіним.

Російська розробка неймовірно популярна в Україні під час війни

7 березня 2022 року Павло Дуров опублікував пост в особистому каналі про те, що «трагічний конфлікт» (повномасштабна війна росії проти України — Авт.) є особистим і для нього, і для платформи — сім'я Дурова по материнській лінії родом з України. Бізнесмен пригадав, як «покидав» росію у 2014 році.

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«У 2013 році російська спецслужба ФСБ вимагала від мене надати їм особисті дані українських користувачів VK, які протестували проти проросійського президента (йдеться про активістів Євромайдану. — Авт.). Я відмовився виконувати ці вимоги, бо це означало б зрадити українських користувачів. Після цього мене звільнили з компанії, яку я заснував („Вконтакте“. — Авт.), і я був вимушений покинути росію. Я втратив компанію і дім, але зробив би це знову — без вагань… Я відстоюю інтереси наших користувачів незважаючи ні на що», — написав тоді Дуров.

Хоча ще 27 лютого 2022 року бізнесмен збирався заблокувати месенджер в Україні на «період конфлікту», але передумав, оскільки «ми для них — єдине джерело інформації». Тоді популярні в Україні телеграм-канали перепостили позицію Дурова, а українці в коментарях масово дякували творцеві месенджера за «людяність». Також Дуров закликав користувачів з України та росії із сумнівом ставитися до будь-яких даних, пов'язаних з українськими подіями, які поширюються в Telegram.

«Водночас за п'ять днів після цього повідомлення депутат держдуми росії олег матвейчев каже, що Дуров «знайшов компроміс із фсб», а месенджер «встановив обладнання, яке дасть змогу дивитися за всіма небезпечними суб'єктами», — нагадали «Свідомі».

Варто також зазначити, що у квітні 2022 року Павло Дуров звернувся до Forbes із проханням не називати його «російським мільярдером», бо він виїхав із росії багато років тому і не збирається повертатися. Можливо, ця заява бізнесмена була приурочена до отримання ним громадянства ОАЕ. При цьому ЗМІ писали, що у нього тепер нібито 4 громадянства — росії, ОАЕ, Франції та карибської держави Сент-Кітс і Невіс.

Усе, що публікується в Telegram, не є приватним

Засновник Signal, американського конкурента Telegram, Моксі Марлінспайк у Х (Twitter) написав: «Telegram — найпопулярніший месенджер в урбаністичній Україні. Після десятиліття маркетингу і преси, що вводить в оману, більшість людей вважають, що це „зашифрований додаток“. Реальність же інша: Telegram за замовчуванням являє собою хмарну базу даних із текстовою копією кожного повідомлення, яке кожен коли-небудь відправляв/отримував».

І підтвердженням цього твердження можна вважати історію колишнього журналіста Ігоря Бондаренка. Коли він спробував виїхати з окупованого Херсона в бік Криму, то не зміг пройти перевірку у співробітника ФСБ. Той на митниці забрав у нього мобільний. А коли повернувся, у руках тримав роздруківки з телефону Бондаренка, зокрема, повністю відновлене листування з Telegram за пів року.

«Те ж саме і щодо груп і каналів у Telegram (байдуже, публічні чи закриті). Усе, що публікується там, зокрема файли, мультимедійні файли, — усе це не є приватним. Якщо ви дбаєте про конфіденційність і безпеку в Telegram, то чи не єдиний спосіб досягти цього — використовувати «секретні чати», — додають в OSINT-спільноті.

«Дуров тримає сервери в росії і співпрацює з російською владою»

Цю думку поділяє й експерт із кібербезпеки, колишній керівник підрозділу з боротьби з кіберзлочинністю в СБУ Костянтин Корсун, який систематично виступає проти використання Telegram.

«По-перше, це російська розробка. Цього вже має бути достатньо. Це росіяни. Це Дуров. Він поїхав, але тримає сервери на території росії, співпрацює з російською владою, обмежує якісь канали, видаляє їх.

По-друге, Дуров брав гроші від кремлівських олігархів — мільярд доларів. Російська влада блокувала-блокувала, боролася-боролася з Дуровими, а потім раз! і перестала, і навіть стала дружити. І «роскомнадзор» створив свій Telegram-канал. Хіба це не прямий доказ того, що з ним домовилися, але просто не афішують?!

Ми зараз воюємо проти росії, захищаємо свою країну від усього російського, але багато хто користується Telegram і вважає це прийнятним", — заявив експерт в інтерв'ю «Телеграфу».

За його словами, це навіть не месенджер, а радше соціальна мережа без наскрізного шифрування.

«Усі нормальні месенджери: Signal, Threema, Wire і навіть Viber використовують наскрізне шифрування. Це така опція, яка не дозволяє розробнику месенджера читати і бачити повідомлення своїх користувачів. Це стало міжнародним стандартом у всіх захищених месенджерах.

Крім того, Threema, Wire використовують протокол Signal. Він відкритий. Це означає, що будь-який фахівець може зайти, подивитися його код, пошукати там «чорні ходи». А Дуров не показує свій протокол. Він каже, що це секрет, це наша технологія і все. Хоча в сучасному світі подібні практики вже давно не працюють. Правило security through obscurity, тобто безпека через невизначеність, уже давно спростовано. Це міф", — додав Корсун.

За його словами, найбільша проблема в тому, що державні органи використовують Telegram як офіційний канал комунікації.

«Це мене просто жахає, я ніяк не можу це зрозуміти. Тому перший крок, який можна легко реалізувати, без проблем просто заборонити держструктурам використовувати Telegram як офіційний канал комунікації. Наприклад, РНБО не має Telegram. Респект, молодці! Тобто, на рівні уряду, президента, Верховної Ради просто заборонити цей російський месенджер», — вважає експерт.

Поки Україна не може визначитися з єдиною політикою використання російського Telegram, месенджер відзначив у серпні минулого року десятирічний ювілей. А за словами його творця Павла Дурова, він уже налічує понад 800 млн активних користувачів завдяки… «сарафанному радіо». При цьому історію успіху Telegram умовно можна розділити на дві складові. Перша — медійна — про нібито протистояння Дурова російській владі та позиціонуванням месенджера як безпечного засобу комунікації. Друга — фінансова, яку Дуров практично не показує, хоча, як писало «Радіо «Свобода», одним з інвесторів був близькій до путіна олігарх Роман Абрамович…

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