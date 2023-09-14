При температурі нижче 7 °C картопля замерзне і стане солодкою на смак: як правильно зберігати бульбу

Найпоширеніший спосіб зберігання картоплі — льох. Перед ним бульби повинні пройти період підготовки, який триває близько двох тижнів. За цей час картопля повинна просохнути, шкірка дозріти, а пошкодження, отримані при викопуванні бульб, загоїтися. Цей процес відбувається найкраще, коли картопля добре провітрюється при температурі 12−18°C. Потім бульбам дають охолонути, пише спеціалізований польський сайт Poradnik ogrodniczy.

Картопля, призначена для зберігання, повинна бути без хвороб, достатньо чистою і сухою. Однак її не можна мити, а лише обтрушувати від надлишків ґрунту після просушування. Можна зберігати картоплю в погребі до 6 місяців. Тут найлегше підтримувати рекомендований температурний режим 7−10°C, високу вологість повітря (90−95%) і відсутність світла. Картоплю, що зберігається в погребі, складають в ящики або в повітряні полотняні чи сітчасті мішки.

Якщо при зберіганні картоплі в погребі температура занадто висока, приміщення слід провітрювати. Якщо повітря в погребі стає занадто холодним, картоплю слід накрити додатковим ізоляційним матеріалом, наприклад, соломою, картонними коробками або навіть старою ковдрою.

При температурі нижче 7 °C картопля замерзне і стане солодкою на смак. Якщо повітря надто сухе, бульби при зберіганні зморщуються і розм'якшуються. Занадто висока температура зберігання і доступ світла призведе до того, що картопля позеленіє або проросте. І паростки, і вічка, з яких вони виростають, містять отруйний для нас соланін, тому перед вживанням такі частини бульби слід вирізати. Якщо картопля сильно проросла або сильно позеленіла, вона вже не придатна для вживання в їжу.

Нагадаємо кілька важливих правил зберігання врожаю картоплі, щоб не згнив і не засох.

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