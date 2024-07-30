«Відкрили магазин золотих виробів в Одесі для дочки Цемаха»: Червінський про деталі операції затримання свідка збиття літака МН17

Полковник, колишній керівник 5-того управління Департаменту контррозвідки СБУ Роман Червінський розповів, що його підрозділ займався фізичним знищенням терористів. Про це він сказав в інтерв’ю УП.

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«5-те управління здійснило активні заходи. Про цей підрозділ стало відомо завдяки таким операціям, як ліквідація Гіві і Мотороли. Я вважаю, що оприлюднення цієї інформації тоді підтримало бойовий дух наших бійців на передовій, бо саме ці дві особи були жорстокі, порушували всі закони війни, знищували полонених, розстрілювали людей, поранених, наших хлопців, знущалися з них на площі у Донецьку. Тому про ці операції було потрібно говорити, щоби бійці на фронті розуміли, що в тилу їх також захищають, вони не самі…» — сказав Червінський.

Скриншот відео «УП»

За його словами, коли активність військових дій дещо зменшилась, підрозділ перейшов до таких операцій, як, наприклад, вивезення з окупованої території України Володимира Цемаха (колишнього командира ППО міста Сніжне, підозрюваного у знищенні над Донбасом малайзійського «Боїнга» рейса MH17 в липні 2014 року — Авт.).

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«Це була унікальна операція для українських спецслужб. Це вперше, коли ми з тимчасово окупованої території вивезли цінного свідка. Все вийшло гарно», — каже Червінський.

На його думку, Цемаха можно було використати для розслідування теракту, скоєного рф, більше якісно. Окрім того, для Нідерландів (більшість пасажирів рейсу МН17 бкли громадянами цієї крайни. — Авт.) він був дуже цінним свідком й там спочатку не вірили, що Україні вдалося його вивезти.

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«Нідерланди для того, щоб його переманити, відкрили магазин з продажу золотих виробів у Одесі, тому що його дочка займалася такою торгівлею в Донецьку і вони пропонували їй подарувати цей магазин, бо хотіли, щоб вона перевербувала свого батька виїхати», — розповів Червінський, додаючи, наскільки далеко «мислили у Нідерландах».

За словами контррозвідника, Нідерландах просили його притримати.

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«Вони зверталися до політичного керівництва країни, щоби ті не передавали Цемаха, трішки затримали», — додав Червінський.

Скриншот відео «УП»

Як стверджує Червінський, найголовніше, що Цемах знаходився під арештом в Україні й був готовий давати покази.

«Він знаходився у нас під арештом і готовий був давати покази по „Боїнгу“. Але йому пообіцяв адвокат, який прибув до нього — його найняла росія, -що його обміняють найближчим часом, у перший же обмін. Тобто, ми фактично його затримали 27 червня 2019 року, а в обмін він попав 7 вересня 2019 року. Через два місяці фактично… І це не те що зменшило його бажання говорити — він взагалі перестав говорити і чекав цього обміну..», — розповів контррозвідник.

На думку Червінського, якби обмін відбувся без Цемаха, тобто обіцянку не виконали, свідок теракту почав би говорити, бо наступний обмін був аж в грудні місяці.

«Саме страшне інше. У нас в СБУ була створена група слідчих, які розслідували збиття „Боїнгу“. Вони входили в міжнародну групу розслідувачів, де були представники Нідерландів. Саме вони казали, що він готовий говорити… Але мені сказали, що їм особисто пообіцяв Баканов і Єрмак… Баканов хотів поміняти Цемаха, але представники Нідерландів його переконали, що не треба цього робити», — повідомив розвідник.

Він додав, що потім Баканов сказав, що далі займатиметься цим питанням Єрмак.

«Єрмак сказав слідчим: „Добре, передачу Цемаха переносимо на грудень. Ви працюйте з ним до грудня, як вам й потрібно було“. Вони погодилися й почали чекати… Такий психологічний тиск. А потім за дві дні до обміну Єрмак особисто дав команду підготувати Цемаха для передачі у вересні», — додав Червінський.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку журналістки про справу розвідника Червінського: «Нехай сидить в клітці. А то знову, не дай Бог, почне здійснювати ефективні операції».

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