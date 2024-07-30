Готуйтеся чекати: українців попередили про можливі проблеми на кордоні у ніч проти 31 липня

Починаючи з 23:00 30 липня 2024 року Держмитслужбою, високопосадовця якої було нещодавно затримано, заплановано проведення технічних робіт з оновлення серверного програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів. Орієнтовно технічні роботи триватимуть близько 6 годин. Про це повідомила Державна митна служба України.

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«Під час їх проведення можливі перебої функціонування програмного забезпечення, яке використовується посадовими особами митниць у пунктах пропуску, із загальним збереженням його працездатності. Тобто можливим буде здійснення пропуску через державний кордон осіб, товарів та транспортних засобів з імовірними затримками. Водночас, звертаємо увагу, що під час проведення технічних робіт неможливим буде здійснення пропуску у пункті пропуску „Ужгород-автомобільний“ Закарпатської митниці. Просимо врахувати зазначену інформацію при плануванні перетину кордону», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями було затримано одного з головних митників Прикарпаття.

Фото: ДПСУ

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