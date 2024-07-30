40.82 / 41.34 44.22 / 44.92
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Готуйтеся чекати: українців попередили про можливі проблеми на кордоні у ніч проти 31 липня

17:25 30 липня 2024
Пункт пропуску

Починаючи з 23:00 30 липня 2024 року Держмитслужбою, високопосадовця якої було нещодавно затримано, заплановано проведення технічних робіт з оновлення серверного програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів. Орієнтовно технічні роботи триватимуть близько 6 годин. Про це повідомила Державна митна служба України.

«Під час їх проведення можливі перебої функціонування програмного забезпечення, яке використовується посадовими особами митниць у пунктах пропуску, із загальним збереженням його працездатності. Тобто можливим буде здійснення пропуску через державний кордон осіб, товарів та транспортних засобів з імовірними затримками. Водночас, звертаємо увагу, що під час проведення технічних робіт неможливим буде здійснення пропуску у пункті пропуску „Ужгород-автомобільний“ Закарпатської митниці. Просимо врахувати зазначену інформацію при плануванні перетину кордону», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями було затримано одного з головних митників Прикарпаття.

Фото: ДПСУ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
102

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Астрологічний годинник

Чарівність Левів та фінансовий успіх Скорпіонів: які сюрпризи обіцяють зірки знакам зодіаку у вівторок, 30 липня

помідори на грядці

Чому томати не достигають: причини, про які ви навіть не здогадувались

пиріг

Швидкий яблучний пиріг: виходить пухким з неповторним вершковим смаком

Гривні

Доплата «за вік»: чому не всі пенсіонери її одержують

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту