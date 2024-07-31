Розклад виступів українців на Олімпійських іграх-2024 31 липня, медальний залік

У середу, 31 липня, на XXXIII Олімпійських іграх у столиці Франції, де фехтувальниця Ольга Харлан принесла Україні першу медаль, буде розіграно 20 комплектів нагород.

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Зокрема, за нагороди Ігор-2024 в індивідуальному багатоборстві змагатимуться українські гімнасти Олег Верняєв (на фото) та Ілля Ковтун, у стрибках у воду — Ксенія Байло та Софія Лискун, у гребному слаломі — Вікторія Ус, в академічному веслуванні — четвірка у складі Євгенії Довгодько, Катерини Дудченко, Дар'ї Верхогляд та Анастасії Коженкової, а у стрільбі — Сергій Куліш. Окрім того, чергові матчі на шляху до п'єдесталу проведуть тенісистки Марта Костюк та дует сестер Людмили та Надії Киченок, а боксер Айдер Абдураїмов (після перемоги на старті Олександра Хижняка) дебютує на олімпійському рингу.

Розклад виступів українців на Іграх-2024 31 липня

10:00. Кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 50 метрів, кваліфікація. Сергій Куліш.

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12:00. Стрибки у воду (жінки), синхрон, вишка 10 метрів. Ксенія Байло та Софія Лискун.

12:14. Академічне веслування (чоловіки), парні двійки, півфінали. Ігор Хмара та Станіслав Ковальов.

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12:21. Плавання (чоловіки), 200 метрів на спині, кваліфікація. Олександр Желтяков.

13:14. Академічне веслування (жінки), парні четвірки, фінал. Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дар'я Верхогляд, Анастасія Коженкова.

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16:30. Веслувальний слалом (жінки), каное-одиначки, півфінал. Вікторія Ус (фінал — 18:25).

18:30. Спортивна гімнастика (чоловіки), індивідуальне багатоборство. Ілля Ковтун, Олег Верняєв.

19:00. Теніс (жінки), пари, 1/8 фіналу. Людмила Киченок / Надія Киченок — Даніель Коллінс / Дезір Кравчик (США).

21:00. Бокс (чоловіки), до 57 кг, перший раунд. Айдер Абдураїмов — Хав'єр Ібаньєс (Болгарія).

21:30. Теніс (жінки), ¼ фіналу. Марта Костюк — Донна Векіч (Хорватія).

За підсумками чергового дня боротьби за нагороди Олімпійських ігор, які продовжаться до 11 серпня, медалі вибороли спортсмени з 42 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») очолює Японія — 13 нагород (7 золотих, 2 срібних, 4 бронзових), за якою розташувалися Китай — 14 (6−6-2), Австралія — 11 (6−4-1), Франція — 18 (5−9-4), Республіка Корея — 11 (5−3-3) та США — 26 (4−11−11). Україна з однією «бронзою» ділить 35—42-у позиції.

Нагадаємо, що за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футболу програла Аргентині і не змогла вийти з групи олімпійського турніру.

Фото НОК України

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