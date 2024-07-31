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Знов згадують старі образи: журналісти про зіпсовані стосунки принца Вільяма та Меган Маркл

14:21 2 серпня 2024
Принци Вільям і Гаррі з дружинами

Незважаючи на повідомлення про те, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл можуть таємно зустрітися для примирення, не вщухають плітки про минулі образи та різкі слова. Зокрема у новій біографії принцеси Уельської йдеться про те, що Меган Маркл сказала принцу Вільяму «прибрати палець від мого обличчя» під час розмови про Кейт Міддлтон. Інцидент стався після того, як герцогиня Сассекська заявила, що «дитячий мозок» Кейт змусив її забути деталь її весільних планів.

Під час розмови, щоб прояснити ситуацію після медового місяця, Кейт дорікнула герцогині, сказавши їй, що вони «недостатньо близькі, щоб говорити про гормони», після чого Вільям назвав Меган «грубою», пише Independent.

«Меган вибухнула у відповідь і сказала: „Забери свій палець від мого обличчя“, — повідомив письменник Роб Джобсон. - Відносини між ними явно охололи, якщо не зіпсувалися».

Це відбувається на тлі новин про те, що Букінгемський палац випустив новий набір королівських цінностей. Вони включають зобов'язання «залишатися допитливими» і «допомагати формувати кращий світ».

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Про це йдеться у щорічному звіті палацу: «Нове правління дало королівській родині можливість визначити новий образ мети, підкріплений оновленим набором цінностей».

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі «знайшов винних» у розколі королівської родини — він звинувачує британські таблоїди.

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