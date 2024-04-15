Макс Барських розповів, як пережив масовану атаку в Ізраїлі

Популярний співак Макс Барських, який нещодавно випустив ліричну пісню «В твоїх очах», перебуває з гастрольним туром містами Ізраїлю. Під час масованої атаки Іраном цієї країни артист з командою саме був у Тель-Авіві. Макс згодом вийшов на звязок у соцмережах та запевнив, що з ними все гаразд, ніхто не постраждав. У своєму дописі артист зазначив, що українці в різних містах щодня переживають російські атаки. Тому не відчував страху.

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«У нас все добре, не хвилюйтеся, ми в безпеці. Вже третій рік поспіль росія щоденно атакує міста України, і подібні новини стали жахливою жорсткою рутиною для кожного українця. Тому нас цим не зламати, і ми не з лякливих», — зазначив Барських.

Він додав, що попри все продовжує гастрольний тур «Зорепад. На біс». Він також виступив у Хайфі.

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Під час ракетної атаки в Ізраїлі також перебував російський гуморист Макс Галкін. Він запевнив, що нікуди не збирається виїжджати та поставив на місце російських пропагандистів.

«Збирався поспати, але здуру зайшов на російські Telegram-канали, причому якісь смітники, два з половиною мільйони підписників на це г*вно. Як вони написали: „Максим Галкін на підпитку побажав удачі ППО Ізраїлю, а він навіть не в Ізраїлі“. Слухайте, „журналісти“, заспокойтеся. В Ізраїлі я та бажаю успіхів ізраїльському ППО. І відстежують же… Ви ж великі, що ж ви стежите за мною, у вас новин більше немає? Займіться своїми проблемами», — обурився Галкін.

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Нагадаємо, вночі 14 квітня Ізраїль зазнав бомбардування з боку Ірану. По території Ізраїлю запустили безпілотники та ракети. Атака тривала близько 5 годин.

Фото: instagram.com/max_barskih

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